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Pomereno korito Morave da se spoje Čačak i Kraljevo - uskoro otvaranje deonice Moravskog koridora

Za desetak dana biće otvorena deonica Moravskog koridora od Čačka do Kraljeva u dužini od 29 kilometara, rekao je direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić gostujući na TV Prva.

 

Autor:  Stanko Stamenković
16.06.2026.10:44
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Pomereno korito Morave da se spoje Čačak i Kraljevo - uskoro otvaranje deonice Moravskog koridora
Foto: Bojan Pesic / Shutterstock.com
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"Ove godine planiramo da otvorimo više od 100 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Otvaranje novog auto-puta od petlje Preljina Čačak do petlje Adrani Kraljevo u dužini od 29 kilometara je velika stvar za građane tog dela Srbije", rekao je Aleksandar Antić.

Dužina Moravskog koridora iznosi 112 kilometara, a trebalo bi da bude završen do kraja ove godine.

Govoreći o značaju nove deonice, Antić je istakao da ona predstavlja novu saobraćajnu vezu Kraljeva sa ostatkom zemlje, prenosi Biznis.rs.

U saobraćaj pušteno 72km puta

Kako je naglasio, Moravski koridor biće prvi digitalizovani 5G auto-put u Srbiji. Do sada je pušteno u saobraćaj oko 72 kilometra, na potezu od Pojata do Vrbe.

- Kako se Vrba već nalazi na teritoriji grada Kraljeva, sada otvaramo deonicu između petlji Preljina Čačak i Adrani Kraljevo, dugu približno 29 kilometara. Reč je o najmodernijem auto-putu koji trenutno gradimo u Srbiji. Širi je gotovo dva metra od ostalih auto-puteva, poseduje dodatne bezbednosne sisteme, kao i elemente pametnog auto-puta sa naprednom signalizacijom, upozorenjima i praćenjem ključnih parametara. To je zaista izuzetna deonica - rekao je Antić.

Uređenje Zapadne Morave

On je naveo da je paralelno sa izgradnjom puta izvedeno i 25 kilometara hidrotehničkih radova na uređenju Zapadne Morave.

- Na pojedinim delovima izgrađeno je potpuno novo korito Zapadne Morave, dok su na drugim deonicama izvedene dodatne zaštitne mere uz auto-put. Time će tok reke biti bolje uređen, a stanovništvo zaštićenije od poplavnih talasa sa kojima se suočavalo prethodnih godina - rekao je Antić.

Govoreći o završetku projekta, Antić je rekao da se do kraja godine očekuje puštanje u saobraćaj i preostalih 12 kilometara.

- Preostala je još deonica između petlji Adrani i Vrba, u dužini od 12 kilometara, koja se u celosti nalazi na teritoriji Kraljeva. I taj deo biće završen do kraja godine - rekao je on.

Spaja istočni i zapadni deo Srbije

Antić je ocenio da je Moravski koridor jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zemlji jer povezuje ključne putne pravce i predstavlja prvi auto-put koji spaja istočni i zapadni deo Srbije, odnosno Koridor 10 i Koridor 11, odnosno auto-put Miloš Veliki.

- Ova saobraćajnica predstavlja važnu poprečnu vezu koja omogućava efikasniju organizaciju saobraćaja u celoj zemlji. U budućnosti će dodatno povezati pravce koji dolaze Koridorom 10 iz Bugarske i Severne Makedonije sa Zapadnom Srbijom, kao i sa Republikom Srpskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom - objasnio je Antić.

Dodao je da Moravski koridor povezuje Pojate i Preljinu, dok se od Preljine nastavlja auto-put ka Požegi u dužini od oko 30 kilometara.

- Počinju radovi na nastavku auto-puta prema Dugoj Poljani i Crnoj Gori, kao i na prvoj deonici prema Kotromanu. Na taj način stvaramo izuzetno dobro organizovanu saobraćajnu mrežu u Srbiji. Pored toga, Moravski koridor povezuje Rasinski, Raški i Moravički okrug, a preko buduće veze od obilaznice oko Kragujevca do Mrčajevaca biće povezan i sa Šumadijskim okrugom - rekao je Antić.

Uskoro nova deonica Dunavskog koridora

Prema njegovim rečima, početkom avgusta očekuje se i otvaranje novih 29 kilometara Dunavskog koridora.

- Verujem da će kolege iz Puteva Srbije tokom avgusta pustiti u saobraćaj i prvu deonicu obilaznice oko Kragujevca. Takođe, očekuje nas i otvaranje brze saobraćajnice Slepčević–Badovinci, što predstavlja još jednu važnu vezu sa Republikom Srpskom - rekao je Antić.

On je dodao da Koridori Srbije istovremeno realizuju i druge značajne infrastrukturne projekte, među kojima je i Fruškogorski koridor, odnosno 44 kilometra brze saobraćajnice između Rume i Novog Sada, sa tunelom Iriški venac i novim mostom preko Dunava.

Antić je naveo da se intenzivno radi i na autoputu Beograd–Zrenjanin–Novi Sad, kao i na projektu "Osmeh Vojvodine".

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Čačak Kraljevo Moravski koridor

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