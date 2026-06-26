U autobusu, koji je krenuo od Preljine ka Adranima, sa predsednikom Vučićem su i ministri Siniša Mali, Aleksandra Sofronijević i Bratislav Gašić, kao i ambasador Turske Ilhan Sajgili, otpravnik poslova ambasade SAD Aleksandar Titolo, otpravnik poslova ambasade Velike Britanije Dominik Otvej, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak i predstavnici izvođača američko - turskog konzorcijuma "Bechtel-Enka", prenosi Tanjug.

Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana za saobraćaj će biti puštena sutra ujutru od 9 časova i putarina na toj deonici se neće naplaćivati do 1. jula.



Tokom vožnje autobusom od Preljine do Adrana, Vučić je rekao da se projekat izgradnje Moravskog koridora ugovarao još u vreme kada je Zorana Mihajlović bila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a da je prvo otvorena deonica 2023. godine do Makrešana.



"Nastavljali smo deonicu po deonicu da otvaramo. Ali ovo ide brzo i ovo je stvarno vrhunski auto-put", istakao je Vučić.



Poručio je svim Bošnjacima, ali i Srbima koji žive i na Kosovu i Metohiji i u Raški, u Novom Pazaru, Valjevu, Ušću, da će, čim se završi još 12 kilometara od Adrana do Vrbe, što će biti pre kraja godine, od proleća krenuti da se gradi brza saobraćajnica do Jarinja.



"Dogovorili smo konačno to oko zaštićene zone Studenice i sve drugo da to uradimo, to će dramatično da približi Pazar, Rašku, sva mesta od Bogutovačke banje do Mataruške banje Beogradu, ali i Jarinje", istakao je Vučić.

Reč je o deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina u dužini od 28,71 kilometar.



Vreme putovanja od Beograda do Kraljeva, povezanim autoputem "Miloš Veliki" i Moravskim koridor, preko Preljine, sada će biti sat i 15 minuta.



Moravski koridor ukupno će biti dug 112,37 km i povezaće Pojate i Preljinu odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug i u toku su radovi na izgradnji poslednje deonice od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km.



Autoput se gradi za računsku brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih autoputeva u Srbiji, čime će se obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja.



Moravski koridor je prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.



Novi autoput značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi, i predstavlja ogromnu šansu za domaću privredu i industriju.



U aprilu 2023. godine, puštena je u saobraćaj deonica od Pojata do Makrešana, a u decembru 2023. godine od Makrešana do Kruševca (Koševi).



Zatim je u decembru 2024. godine puštena deonica od Kruševca (Koševi) do Vrnjačke Banje, a u decembru 2025. godine za saobraćaj je otvorena i deonica Vrnjačka Banja - Vrba dužine 14 km.



Sa otvaranjem deonice od Kraljeva do Čačka dužine 28,7 km biće otvoreno ukupno 100,34 km Moravskog koridora.



Na deonici Kraljevo - Čačak (Adrani - Preljina), dužine 28,71 km izgrađena je denivelisana raskrsnica "Adrani", koja omogućava vezu Moravskog koridora sa postojećim držanim putem IB reda 22 ( Ibarska magistrala), kao i denivelisana raskrsnica Čačak Istok (nova Preljina), koja omogućava vezu Moravskog koridora sa postojećim državnim putevima IB 22 (Ibarska magistrala) i IB 23 (Preljina-Čačak-Požega).



Takođe, izgrađen je deo denivelisane raskrsnice "Katrga", koja će povezivati Moravski koridor sa budućom brzom saobraćajnicom Gružanski koridor i Ibarskom magistralom.



Na ovoj deonici izgrađeno je 16 mostova, četiri nadvožnjaka i sedam podvožnjaka.



Takođe, na ovom delu autoputa izgrađena su dva objekta hidrotehničkog uređenja Zapadne Morave (Objekat 17 i Objekat 18), ukupne dužine 25,25 km, kao i 4,85 km lokalnih puteva.



U okviru projekta izgradnje Moravskog koridora izvode se i radovi na hidrotehničkom uređenju reke Zapadna Morava, u dužini od oko 60 km, čime se autoput štiti od velikih voda Zapadne Morave, ali se povećava i stepen zaštite od poplava okolnog područja, što ima značajan pozitivan efekat na stanovništvo i privredu ovog područja.



Dobrobit izgradnje direktno će osetiti stanovnici Ćićevca, Varvarina, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Čačka, kažu u Koridorima Srbije.



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