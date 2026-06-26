Danas se otvara najšira i najsavremenija saobraćajnica u zemlji

Srbija trenutno prolazi kroz snažan investicioni zamah, koji je, uprkos izazovnim globalnim okolnostima, usmeren na izgradnju i potpunu modernizaciju ključne saobraćajne infrastrukture. Posebna pažnja javnosti usmerena je na otvaranje nove deonice auto-puta od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo. Ova deonica danas će biti zvanično otvorena uz prisustvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Istorijsko umrežavanje Čačka i Kraljeva

Nova deonica, koja obuhvata oko 29 kilometara tek izgrađenog auto-puta, predstavlja jedan od najvažnijih i najkompleksnijih delova Moravskog koridora jer direktno spaja zapadni deo trase sa područjem Kraljeva i celokupne Raške oblasti. Njenim otvaranjem, Čačak i Kraljevo biće neuporedivo bolje saobraćajno povezani, a Kraljevo praktično dobija svoj prvi, direktan izlaz na nacionalnu mrežu auto-puteva.

Za grad Čačak, koji je već uspešno povezan sa auto-putem "Miloš Veliki", otvaranje Moravskog koridora donosi privilegiju povezivanja sa trećim auto-putem. Time se dodatno jača saobraćajni i geostrateški položaj ovog grada, te se nedvosmisleno potvrđuje njegov status jednog od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u Republici Srbiji.

Ova saobraćajnica odlikuje se i time što efikasno rasterećuje stare magistralne pravce koji su decenijama unazad bili jedini i glavni putni oslonac celog moravskog kraja. Putovanje između dva grada sada postaje znatno brže i bezbednije, dok celokupni privredni, logistički i turistički potencijal ovog dela Srbije dobija novu saobraćajnu vezu od neprocenjivog dugoročnog značaja.

Prvi digitalni 5G auto-put u Srbiji

Moravski koridor predstavlja apsolutnu prekretnicu u planiranju i realizaciji putne infrastrukture u Srbiji. Sa ukupnom dužinom od oko 110 do 112 kilometara, njegovim konačnim završetkom fizički se i funkcionalno povezuju Koridor 10 kod Pojata i auto-put "Miloš Veliki" kod Preljine. Trasa ovog projekta direktno integriše područje u kojem danas živi više od 500.000 ljudi, prolazeći kroz najvažnije centre u dolini Zapadne Morave, među kojima su Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac.

Pored svog neospornog transportnog značaja, ovaj pravac je osmišljen kao najsavremeniji i najširi auto-put u zemlji. Projektovan je za potpuno bezbedno kretanje vozila brzinama do 130 kilometara na čas, sa ugrađenim brojnim dodatnim bezbednosnim elementima.

Ono što ovaj saobraćajni projekat izdvaja od svih dosadašnjih jeste činjenica da je to prvi potpuno digitalizovani, takozvani "pametni" 5G auto-put u državi. Opremljen je najsavremenijom optičkom infrastrukturom koja garantuje kontinuiran i stabilan internet signal duž čitave svoje trase. U strogom skladu sa najvišim direktivama i tehnološkim standardima Evropske unije, vozila na ovoj deonici imaće mogućnost direktne bežične veze sa upravljačkim softverom auto-puta.

Pored toga, postavljene digitalne informativne table u realnom vremenu će vozačima pružati ključne podatke o saobraćajnim gužvama, promenama vremenskih prilika i opštem stanju na putu, čime se preventivna bezbednost i kvalitet putovanja podižu na dosad neviđeni nivo.

Faze gradnje i rešavanje problema poplava

Radovi na Moravskom koridoru ušli su u svoju finalnu fazu nakon što je krajem prošle godine uspešno puštena u saobraćaj deonica duga 14,3 kilometra, stacionirana između petlji Vrnjačka Banja i Vrba. Za potrebe što efikasnije izgradnje i lakšeg upravljanja radovima, celokupan projekat Moravskog koridora podeljen je na tri glavne deonice koje trajno povezuju Rasinski, Raški i Moravički okrug.

Pojate - Kruševac (Koševi): dužine 27,83 kilometra.

Kruševac (Koševi) - Adrani: dužine 53,88 kilometara.

Adrani - Mrčajevci - Preljina: dužine 30,66 kilometara.

Pored klasičnog drumskog umrežavanja, projekat nudi i jedno od najvažnijih ekoloških i bezbednosnih rešenja za ovaj deo Srbije, trajno rešavanje višedecenijskog problema razornih poplava. S obzirom na to da je ovaj saobraćajni gigant izgrađen "na tri Morave", sam projekat obuhvata masivnu i vrlo zahtevnu regulaciju rečnih tokova, pre svega Južne i Zapadne Morave.

Vizija razvoja centralne Srbije

Otvaranjem nove deonice Moravskog koridora Srbija pravi još jedan značajan korak ka potpunom infrastrukturnom povezivanju svojih regiona. Osim što će građanima omogućiti brže, bezbednije i efikasnije putovanje, ovaj projekat donosi i nove mogućnosti za privredni razvoj, turizam i privlačenje investicija duž cele doline Zapadne Morave. Kao prvi digitalni 5G auto-put u zemlji, Moravski koridor predstavlja spoj savremene tehnologije i moderne saobraćajne infrastrukture, dok istovremeno doprinosi rešavanju dugogodišnjih problema sa poplavama. Njegovim završetkom stvara se osnova za dugoročni razvoj jednog od najvažnijih delova Srbije i dodatno jača povezanost gradova i opština širom zemlje.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: