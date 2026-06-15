Kako je navedeno u saopštenju ministarstva, cilj predloga je da proizvođačima obezbedi veću izvesnost i snažniju poziciju u lancu snabdevanja, jer bez stabilnog i ekonomski održivog mlekarstva nema ni dugoročnog razvoja domaće poljoprivrede.

"Proizvođač mora da zna kada će biti plaćen za svoj rad. Zato ovim pravilnikom koji je u skladu sa zakonom o trgovačkim praksama i kojim su predviđene značajne novčane kazne, do 0,2 odsto godišnjeg prometa, ne može biti duži od 30 dana. To je važna poruka našim stočarima da država radi na većoj izvesnosti poslovanja, boljem planiranju proizvodnje i uređenijim odnosima u celom lancu snabdevanja. Želimo da proizvođači imaju jasno definisane uslove saradnje, a ne da zavise od usmenih dogovora i neizvesnosti. Stabilno mlekarstvo nije moguće bez poverenja i poštovanja ugovorenih obaveza", izjavio je Glamočić.

Nova pravila donose veću sigurnost proizvođačima mleka, navodi ministarstvo, jer se uvodi obaveza da ključni uslovi saradnje budu jasno definisani unapred, kroz pisani ili elektronski ugovor - to znači da će proizvođači imati veću izvesnost kada je reč o ceni, količinama koje isporučuju, dinamici preuzimanja mleka, uslovima plaćanja i trajanju poslovne saradnje.

Posebno je važno što pravilnik propisuje da cena mleka mora biti unapred određena ili utvrđena po jasnoj i proverljivoj metodologiji. Ona može biti fiksna, promenljiva ili kombinovana, ali u svakom slučaju način obračuna mora biti transparentan i poznat obema stranama.

Pravilnikom su precizirani i drugi važni elementi ugovora, uključujući mesto i način primopredaje, odgovornost za kvalitet, postupanje u slučaju više sile, uslove izmene i prestanka ugovora, kao i minimalno trajanje ugovornog odnosa.

Kako je navedeno u saopštenju, ova mera predstavlja važan korak ka uređenijem i pravednijem tržištu mleka u Srbiji, uz istovremeno približavanje domaćeg sistema evropskim pravilima i praksi.

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