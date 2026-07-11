Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da predmetni proizvodi nisu bili u skladu sa odredbama Zakona o duvanu, zbog čega je naloženo njihovo povlačenje sa tržišta i zabranjeno njihovo dalje stavljanje u promet do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Dodaje se da će poljoprivredna inspekcija i u narednom periodu nastaviti pojačane kontrole prometa duvanskih i srodnih proizvoda i preduzimati zakonom propisane mere u svim slučajevima kada se utvrde nepravilnosti.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističe i da je cilj inspekcijskog nadzora dosledna primena zakona, zaštita potrošača i obezbeđivanje jednakih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji svoje proizvode plasiraju na tržište Srbije.

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