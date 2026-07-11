U današnjem saopštenju resornog ministarstva navodi se da je to Uputstvo dostupno na portalu ePodsticaji i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja i detaljno objašnjava postupak pravdanja isplaćenih sredstava (link: https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2026/07/Uputstvo-za-pravdanje-racuna-za-hektare-2026.pdf).

Podsećaju i da je ovo prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal, a ta obaveza je uvedena izmenama Pravilnika o osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji, sa ciljem da se obezbedi namensko korišćenje državne podrške.

Pravdanje isplaćenih sredstava vrši se isključivo preko opcije "Pravdanje sredstava" u okviru već podnetog zahteva na portalu ePodsticaji i zbog toga je važno da poljoprivredni proizvođači znaju da računi koji su ranije dostavljeni uz zahtev putem podnesaka ne predstavljaju pravdanje isplaćenih sredstava.

Da bi ova zakonska obaveza bila ispunjena, neophodno je da se računi prilože kroz opciju "Pravdanje sredstava". Za pravdanje se priznaju isključivo računi za kupovinu semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja.

Prihvataju se računi izdati u periodu od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, a računi se mogu priložiti i nakon 31. jula 2026. godine, ali datum njihovog izdavanja mora biti najkasnije 31. jul 2026. godine.

Kada je reč o fiskalnim računima iz maloprodaje koji sadrže broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili matični broj (MB), oni se automatski prikazuju u sistemu eAgrar.

Poljoprivredni proizvođači takve račune mogu da pronađu u okviru svog zahteva i potrebno je samo da označe da žele da ih koriste za pravdanje isplaćenih sredstava.

Navodi se da će se izuzetno u 2026. godini priznavati i fiskalni računi koji ne sadrže BPG, JMBG ili MB, ali je u tom slučaju potrebno ručno uneti PFR broj i vreme izdavanja računa u sistemu eAgrar.

U slučaju kupovine repromaterijala od veleprodavaca, potrebno je priložiti elektronsku fakturu u XML formatu. Izmenama Pravilnika predviđen je i izuzetak, pa korisnici u 2026. godini nisu u obavezi da pravdaju isplaćena sredstva za površine pod lucerkom, detelinom, zasnovanim livadama (sejanicama), aromatičnim i lekovitim biljem, kao ni za površine biljne proizvodnje na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Ministarstvo posebno skreće pažnju da su korisnici koji ne opravdaju isplaćena sredstva u skladu sa važećim propisima u obavezi da ta sredstva vrate, u skladu sa zakonom.

Navode i da za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem telefona 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, elektronskom poštom na adrese office@minpolj.gov.rs, uap.callcentar@minpolj.gov.rs i uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs, kao i putem zvaničnih naloga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja na Instagramu i Fejsbuku.

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