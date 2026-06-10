Hiljade građana Srbije uskoro bi mogle da dobiju dodatnu podršku države. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi paket socijalnih i zdravstvenih mera, koji će biti usmeren ka penzionerima, hroničnim bolesnicima, korisnicima socijalne pomoći, zaposlenima u socijalnoj zaštiti i veteranima.

Kako je istakao, reč je o značajnim finansijskim izdvajanjima koja imaju za cilj da olakšaju život onima kojima je pomoć najpotrebnija, piše Kurir.

Dodatna pomoć za penzionere

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na penzionere. Pored redovnog povećanja penzija koje je već najavljeno, država priprema i poseban model dodatne podrške.

Prema najavama, pomoć bi trebalo da obuhvati gotovo sve penzionere, dok će oni sa najnižim primanjima dobiti najveću podršku.

Za mnoge starije građane, posebno one koji žive sa skromnim primanjima, svaka dodatna pomoć predstavlja značajno olakšanje u kućnom budžetu, naročito u vreme kada troškovi života rastu iz meseca u mesec.

Jeftiniji lekovi za hronične bolesnike

Drugi važan segment paketa odnosi se na zdravstvo.

Država planira da subvencioniše deo troškova za pojedine lekove kako bi terapija bila dostupnija pacijentima koji se svakodnevno bore sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Među prioritetnim grupama su dijabetičari, pacijenti na dijalizi, osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, ali i porodice koje se suočavaju sa visokim troškovima lečenja dece.

Za mnoge penzionere i građane sa manjim prihodima upravo su lekovi jedan od najvećih mesečnih izdataka, zbog čega bi ova mera mogla da donese konkretno rasterećenje kućnog budžeta.

Veća podrška socijalno ugroženima i veteranima

Najavljene su i promene koje se tiču sistema socijalne zaštite.

Poseban fokus biće na zaposlenima u centrima za socijalni rad, za koje je ocenjeno da su godinama bili nepravedno zapostavljeni kada je reč o primanjima.

Pored toga, dodatna pomoć planirana je i za korisnike socijalne zaštite, kao i za ratne veterane, kojima država želi da pokaže veću podršku i poštovanje.

Lekar i do najudaljenijih sela

Paket neće obuhvatiti samo finansijsku pomoć.

Najavljena je i nova inicijativa u zdravstvu koja bi trebalo da omogući da medicinske ekipe češće obilaze najudaljenija sela i usamljena domaćinstva.

Cilj je da zdravstvena zaštita bude dostupna i građanima koji zbog godina, bolesti ili udaljenosti teško dolaze do lekara.

Za mnoge starije ljude koji žive sami u seoskim sredinama, upravo ovakva podrška može da bude od presudnog značaja.

Detalji mera i tačni iznosi pomoći biće poznati nakon što država završi pripremu modela finansiranja, ali je već sada jasno da će fokus biti na građanima kojima je pomoć najpotrebnija.

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