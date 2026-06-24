Putovanje, koje povezuje Veneciju i Istanbul, traje 12 dana i namenjeno je putnicima spremnim da za ovu avanturu izdvoje više od 20.000 evra.

Nova verzija ture "Balkan Explorer" prolazi kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Bugarsku i Tursku, kombinujući poznate gradove sa manje poznatim prirodnim i kulturnim atrakcijama.

U programu i noćenje u Beogradu

Putovanje počinje dvodnevnim boravkom u Veneciji, nakon čega privatni voz kreće preko Trsta i Slovenije. Među novim atrakcijama nalazi se i ekskluzivna večernja poseta Postojnskoj jami.

Ruta zatim vodi duž hrvatske obale, preko Bosne i Hercegovine, a putnicima je omogućeno više vremena za obilazak Sarajeva i Mostara, piše Blic Biznis.

U itinerer je uključen i noćni boravak u hotelu u Beogradu, nakon čega se put nastavlja preko Sofije i Plovdiva do Istanbula.

Sedam noći u luksuznom vozu

Putnici tokom putovanja borave u vozu "Golden Eagle Danube Express", koji raspolaže kabinama sa sopstvenim kupatilima, restoranima, lounge barom i sadržajima karakterističnim za klasična luksuzna železnička putovanja.

Ponovo kreće voz za Crnu Goru - poznati termini polazaka i cene karata iz Srbije, više o tome možete pročitati OVDE.

U cenu su uključeni svi obroci, pića tokom vožnje, organizovani izleti, transferi i napojnice.

Karte i do 23.600 evra

Cena putovanja za polazak u oktobru 2026. godine počinje od 21.100 evra po osobi, dok za polaske tokom 2027. godine dostiže 23.600 evra.

Predstojeći polasci planirani su za 2. oktobar 2026, kao i za 7. maj, 10. septembar i 19. oktobar 2027. godine.

Luksuzni "Balkan Explorer" samo je jedna od nekoliko ekskluzivnih ruta kompanije Golden Eagle Luxury Trains, koja organizuje i putovanja između Pariza i Istanbula, kao i kroz Alpe i severnu Italiju.

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