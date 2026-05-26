Vučić je rekao da Šaomi, jedna od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, planira da krajem 2027. godine pokrene proizvodnju automobila na evropskom tržištu i da je Srbija ponudila nabolje subvencije za dolazak u našu zemlju.

''Videćemo njihov odgovor, ali pozvali smo ih da učestvuju na Ekspu, da predstave svoje proizvode što bi bio dobar prvi korak. Oni planiraju od kraja 2027. veliki dolazak na evropsko tržište, uključujući i izradu automobila na evropskom tlu i zato smo pozvali da ranije dođu na Ekspo, da bi se navikli na Srbiju. Oni imaju svoje kancelarije u Srbiji zbog smart telefona i kućnih aparata, ali ovo je potpuno druga dimenzija'', rekao je Vučić novinarima, prenosi B92.

Na pitanje gde je Kina u tehnološkom smislu i primeni veštačke inteligencije i robotike u proizvodnji, Vučić je rekao da su izdvajanja za veštačku inteligenciju najmanje 25 odsto i da Kinezi prave spoj između softvera i hardvera i da žele da pokažu to što su dobili veštačkom inteligencijom.

''To je deo u kojem su bolji od Amerikanaca, ima delova u kojima su Amerikanci i dalje ispred. Ali je fascinantno ovo što je Kina uradila i sad je trka u dvoje, između Kine i Amerike. Kina krupnim koracima grabi napred i čestitam im na tome. Naše je da učimo i da nam oni pomognu da makar jedan deo ovoga što oni imaju razvijemo. Dodao je da je, po onome što je do sada video, cela Evropa mnogo daleko od Kine. ''Nadam se da će na ovo prijateljstvo i svi sporazumi koje smo napravili i svi dogovori koje smo napravili sa predsednikom Sijem omogućiti da bar deo te tehnologije imamo u Srbiji u budućnosti'', rekao je Vučić.

On je u objavi na Instagramu naveo da je mnogo toga mogao da nauči u fabrici, pre svega o rezultatima koje je Kina postigla.

"Ovo mesto je čudesno, ja ovako nešto nikada nisam video. Sve je automatizovano, sve radi dve hiljade robota, koji u dve smene izbace 1.500 automobila", naveo je Vučić.

Takođe, održao je i sastanak sa predstavnicima kompanije, a sastanku su prisustvovali i ministri u Vladi Srbije, koji su deo delegacije.

Fabrika se nalazi u pekinškoj ekonomsko-tehnološkoj razvojnoj zoni Jidžuang i prostire se na čak 718.000 kvadratnih metara.

Najimpresivniji podatak je brzina proizvodnje - novo vozilo silazi sa trake na svakih 76 sekundi. Kada radi punim kapacitetom, fabrika može da proizvede oko 40 vozila na sat. Jedna od glavnih karakteristika fabrike je ekstremno visok nivo automatizacije.

U proizvodnji učestvuje više od 700 robota, dok su pojedini procesi potpuno automatizovani od sklapanja karoserije do završne kontrole kvaliteta. Xiaomi koristi i AI sisteme za proveru grešaka i nepravilnosti sa gotovo potpunom preciznošću.

Xiaomi je sa modelom Xiaomi SU7 za veoma kratko vreme ostvario ogroman uspeh na kineskom tržištu. Prema podacima iz 2026, prve generacije SU7 prodato je više od 360.000 vozila, a interesovanje za nove modele i dalje raste.

Fabrika nije samo proizvodni pogon, jer se u okviru kompleksa nalaze razvojni centri, istraživačke laboratorije, test staze i prostori za prezentaciju vozila. Xiaomi pokušava da ceo proces, od razvoja softvera do završnog automobila, drži unutar kompanije.

