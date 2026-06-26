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Srbija

"U nedelju potpisivanje ugovora za završetak Hrama Svetog Save"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u nedelju biti potpisan ugovor za završetak Hrama Svetog Save u Beogradu.

 

Autor:  Stanko Stamenković
26.06.2026.07:02
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"U nedelju potpisivanje ugovora za završetak Hrama Svetog Save"
Foto: Alo | Foto Alo
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"U nedelju, u sedam ujutru potpisujem ugovor o završetku Hrama Svetog Save, poslednjih 6,5 miliona evra obezbeđujemo, time završavamo sav mozaik, sve. Posle nam ostaje samo održavanje, da promenimo spoljna svetla u budućnosti, ali unutra će biti apsolutno najlepši hram", rekao je Vučić u Inđiji u razgovoru sa građanima koji pešače iz Novog Sada i drugih mesta ka Beogradu kako bi učestvovali na skupu "Srbija - jedna porodica'' koji će biti održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine, prenosi Blic.

"Odatle posećujemo jednu porodicu u Senjskim rudnicima"

Dodao je da će nakon toga, u nedelju biti prikaz novih sistema u Batajnici, a da će potom na Pasuljanskim livadama biti prikazana vojna vežba sa gađanjem na preko 50 kilometara.

"Odatle posećujemo jednu porodicu u Senjskim rudnicima", rekao je Vučić.

Govoreći o vojnoj vežbi, naveo je da će to biti prvi put da se koriste neki dronovi i da se gađa određenim sredstvima.

Predsednik je rekao da će potom otići i u Ravanicu, gde će biti i patrijarh srpski Porfirije.

Dodao je da ga raduje što će danas biti otvaranje deonice auto-puta od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru.

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Aleksandar Vučić gradnja Hram Svetog Save

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