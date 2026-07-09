Na pojedinim deonicama biće privremeno zatvorene pojedine trake, zbog čega su moguća kraća usporenja i zadržavanja.

Gde se izvode radovi?

Na deonici između petlji Bubanj Potok i Avala, u smeru ka Beogradu, izvode se radovi na postavljanju temelja za novu tablu obaveštenja.

Istovremeno, između Novih Banovaca i Beograda sprovodi se redovno održavanje razdelnog pojasa.

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Iz "Puteva Srbije" navode da će saobraćaj biti regulisan privremenom signalizacijom.

Radovi uskoro i kod Velike Plane

Od večeras počinju i radovi na deonici između Markovca i Velike Plane, gde će izmenjen režim saobraćaja trajati do kraja jula, odnosno početka avgusta, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Zašto je ovaj put toliko važan?

Auto-put A1, odnosno Koridor 10, predstavlja najvažniji drumski pravac u Srbiji. Njime svakodnevno prolaze desetine hiljada vozila, a tokom letnjih meseci koristi ga veliki broj turista koji putuju ka Grčkoj, Severnoj Makedoniji, Turskoj i drugim destinacijama na jugu Balkana.

Istovremeno, ovaj koridor ima veliki značaj za privredu, jer njime prolazi najveći deo međunarodnog teretnog saobraćaja i izvoza domaćih kompanija.

Savet vozačima

JP "Putevi Srbije" apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i računaju na moguća kraća zadržavanja kako bi radovi bili završeni bezbedno i u predviđenom roku.

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