Odgovarajući na pitanje kada će biti obezbeđen paket mera za penzionere, borce, porodice sa bolesnom decom, Vučić je rekao da će svakako biti u septembru.

"Gledaćemo da bude čak sredinom septembra meseca, što je za 15 do mesec dana pre nego što smo očekivali", rekao je Vučić za RTS.

One izrazio uverenje da će država uspeti i još nečim da obraduje sve građane.

"Ja verujem da će biti, ali još ne mogu do kraja da kažem, jer gledamo kako to izgleda, ali verujem da ćemo sve punoletne građane Srbije obradovati. Samo da vidim kako i na koji način", rekao je Vučić.

Dodao je da to neće biti obezbeđeno sredstvima iz budžeta.

"To će biti sa sredstvima koja nisu iz budžeta. Još istražujemo stvari i verujem da ćemo u narednim danima izaći pred građane i da će ljudi biti veoma zadovoljni", rekao je Vučić.

Najavio je da će biti mnogo dobrih mera i istakao da veruje da će ljudi u Srbiji biti zadovoljni i svojim životnim standardom.

"To je za nas najvažnije", dodao je Vučić. Vučić je rekao da Srbiji tek predstoje godine najvećeg rasta.

"Nama predstoje godine najvećeg rasta, ali ništa nije moguće da se predvidi precizno, iz prostog razloga što nismo krivi. Imamo pad u metalskom kompleksu i mi to ne možemo da promenimo, jer je situacija u Evropi i svetu takva. Da vam ne pričam o merama koje se tiču čelika, koje dolaze sa strane, na koje mi ne možemo da utičemo. Kada sve to imate u vidu, onda samo molim ljude da uvek zajednički, ujedinjeno, sagledavamo probleme sa kojima se mi suočavamo, da sagledavamo probleme u svetu i da gledamo da svoju zemlju povučemo, da napredujemo i dalje", rekao je Vučić.

Prema rečima Vučića, više nas niko nikada neće preteći na Zapadnom Balkanu po ekonomskom rastu i dodao da moramo da uvećavamo razliku u napretku između nas i drugih.

"Da se približavamo i pretičemo jednu po jednu zemlju Evropske unije po ekonomskom razvoju. To je cilj, to je suština", rekao je on, piše Tanjug.

Vučić se dodao i da radovi na Ekspo gradilištu napreduju.

"Imamo sad 140 zemalja. Važno mi je, mislim da je čak i Slovenija prihvatila, to je strašno važno za nas. Tako da, nadam se da ćemo sve da stignemo do 1. decembra", rekao je Vučić.

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