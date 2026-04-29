Prevoznici su naveli da je cena mlaznog goriva porasla za oko 84 odsto od početka sukoba 28. februara, dok se upozorava na moguće nestašice ukoliko se situacija ne stabilizuje, preneo je danas Rojters.
Stručnjaci su istakli da je trenutna kriza najveći izazov za avijaciju od pandemije koronavirusa, iako se osnovna potražnja za putovanjima i dalje smatra stabilnom.
Generalni sekretar Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA) upozorio je na rizik od poremećaja u snabdevanju gorivom, posebno u Evropi i Aziji, ali je naglasio da situacija još nije dostigla nivo krize iz 2020. godine.
Avio-kompanije u Evropi, uključujući velike prevoznike poput IAG i drugih, pripremaju objave finansijskih rezultata, dok su već počele da podižu cene karata i smanjuju kapacitete kao odgovor na rast troškova.
Kriza je najteže pogodila avio-saobraćaj na Bliskom istoku, gde je zabeležen pad broja letova i rezervacija, dok su neki evropski prevoznici zabeležili stabilniju ili čak pozitivnu potražnju na određenim rutama.
Analitičari su naveli da su kompanije danas otpornije nego tokom prethodnih kriza, ali da rast troškova goriva i neizvesnost oko sukoba i dalje stvaraju pritisak na industriju, posebno uoči letnje turističke sezone.
Putnici plaćaju cenu sukoba na Bliskom istoku - letovi skraćeni i skuplji
Evropske avio-kompanije suočavaju se sa ozbiljnim izazovima zbog rasta cena mlaznog goriva i poremećaja u vazdušnim rutama izazvanih ratom u Iranu, što utiče na planiranje letnje turističke sezone.
