Kako se navodi u saopštenju kompanije Spirit Aviation Holdings, Inc., ova odluka doneta je nakon opsežnih napora da se restrukturira poslovanje i pronađu partneri za spasavanje. Uprkos tome, naglo i značajno povećanje cene nafte u poslednjih nekoliko nedelja, zajedno sa drugim pritiscima, dovelo je do toga da kompanija nije uspela da obezbedi dodatna sredstva neophodna za nastavak rada.



- Više od 30 godina Spirit Airlines je igrao pionirsku ulogu u činjenju putovanja dostupnijim i povezivanju ljudi, dok je istovremeno podsticao pristupačnost u celoj industriji - rekao je Dejv Dejvis, predsednik i izvršni direktor kompanije. - U martu 2026. postigli smo sporazum sa obveznicima o planu restrukturiranja koji bi nam omogućio da nastavimo sa radom. Međutim, iznenadni i stalni rast cena goriva ostavio nam je samo jednu mogućnost - gašenje operacija.





Dejvis je dodao da je za održavanje poslovanja bilo potrebno nekoliko stotina miliona dolara dodatne likvidnosti, koje Spirit jednostavno nije imao niti mogao da pribavi. Zahvalio se američkoj administraciji, sekretaru Hauardu Latniku, Ministarstvu trgovine i Ministarstvu saobraćaja na naporima da se sačuvaju radna mesta i minimizuje poremećaj za putnike.



Kompanija će automatski obraditi povraćaj novca za karte kupljene direktno kreditnom ili debitnom karticom. Putnici koji su karte kupili preko turističkih agencija treba da se obrate agenciji, dok će naknada za one koji su koristili vaučere, kredit ili Free Spirit poene biti utvrđena kasnije kroz bankrotni postupak. Više informacija dostupno je na sajtu spiritrestructuring.com.



Ovo je težak udarac za jednog od najvećih američkih niskotarifnih prevoznika, koji je dugo bio poznat po veoma niskim cenama karata. Gašenje Spiritovih operacija moglo bi dovesti do poremećaja na američkom tržištu avioprevoza, posebno na rutama gde je kompanija bila dominantna po ceni.



