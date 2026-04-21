"Čini mi se pre 14-15 godina, kada sam postao predsednik vlade, ni sanjao nisam da ćemo završiti auto-put do Kraljeva. Posle današnjih sastanaka sa kompanijama Bechtel Enka i ambasadorima SAD i Turske, posle svega što smo uradili u ovim godinama, mogu da vam kažem da ćemo pre Vidovdana otvoriti auto-put BeogradKraljevo, poslednju sekciju od Preljine do Adrana", poručio je Vučić.

Istakao je da će ovaj auto-put biti najmoderniji.

Dodao je da će uskoro biti gotova i obilaznica oko Kragujevca, da će Kragujevac biti spojen preko Knića i Mrčajevaca sa auto-putem Čačak-Kraljevo...







