Vučić posle razgovora sa Putinom: "Dobili smo produženje gasa po povoljnim uslovima"

„Razgovarali smo o svim pitanjima, o različitim ekonomskim oblastima“, rekao je Vučić nakon sastanka.

„Dobili smo još tri meseca produženja ugovora o snabdevanju gasom po veoma povoljnim uslovima“, istakao je predsednik.

„Za nas je od izuzetnog značaja što smo dobili još tri meseca produženja ugovora o snabdevanju gasom po veoma povoljnim uslovima. Na tome sam se zahvalio predsedniku Putinu“, naglasio je Vučić.

Govoreći o širem kontekstu saradnje, predsednik je naveo:

„Razgovarali smo o svim ključnim pitanjima bilateralne saradnje, koja obuhvata širok spektar oblasti – od energetike do infrastrukture i medicine.“

„Razmatrali smo saradnju u različitim ekonomskim sektorima, od medicine i farmacije, uključujući vakcine, do učešća Ruskih železnica u infrastrukturnim projektima u Srbiji. Bilo je reči i o angažmanu drugih ruskih kompanija, od nuklearne energije do šire saradnje u energetskom sektoru.“

Dodao je i da su teme razgovora bile i dugoročni planovi saradnje:

„Razgovaralo se o radu mešovitog komiteta, kao i o planovima za saradnju u periodu od 2026. do 2031. godine.“

Vučić je ukazao i na značaj trenutnih uslova snabdevanja u poređenju sa tržišnim cenama:

„Danas je cena gasa na evropskim berzama, poput TTF-a, oko 645 dolara za 1.000 kubnih metara, što jasno pokazuje koliko je za našu zemlju značajno to što smo obezbedili povoljnije uslove.“

Govoreći o globalnim kretanjima, upozorio je na rast cena nafte i posledice po domaće tržište:

„Cena nafte je već oko 115 dolara i bojim se da će rasti. To znači da bi cena dizela na pumpama trebalo da bude najmanje 273 dinara, a vrlo brzo može da ide i na 290 ili 300 dinara.“

„Izdržaćemo još neko vreme, ali ako se kriza produbi i dođe do dalje eskalacije, posebno na Bliskom istoku, posledice će biti ozbiljne“, upozorio je predsednik.

