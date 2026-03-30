Vučić posle razgovora sa Putinom: "Dobili smo produženje gasa po povoljnim uslovima"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija obezbedila produženje ugovora o snabdevanju gasom pod povoljnim uslovima na još tri meseca, nakon razgovora sa predsednikom Rusija Vladimir Putin.

Autor:  Nina Stojanović
30.03.2026.11:31
Nude 1.450 evra, ali bez osnovnog - sezonci okreću leđa Jadranu
 Nude 1.450 evra, ali bez osnovnog - sezonci okreću leđa Jadranu
Turisti u dilemi - da li otkazati putovanje ili platiti više
 Turisti u dilemi - da li otkazati putovanje ili platiti više
„Razgovarali smo o svim pitanjima, o različitim ekonomskim oblastima“, rekao je Vučić nakon sastanka.

„Dobili smo još tri meseca produženja ugovora o snabdevanju gasom po veoma povoljnim uslovima“, istakao je predsednik.

„Za nas je od izuzetnog značaja što smo dobili još tri meseca produženja ugovora o snabdevanju gasom po veoma povoljnim uslovima. Na tome sam se zahvalio predsedniku Putinu“, naglasio je Vučić.

Govoreći o širem kontekstu saradnje, predsednik je naveo:

„Razgovarali smo o svim ključnim pitanjima bilateralne saradnje, koja obuhvata širok spektar oblasti – od energetike do infrastrukture i medicine.“

„Razmatrali smo saradnju u različitim ekonomskim sektorima, od medicine i farmacije, uključujući vakcine, do učešća Ruskih železnica u infrastrukturnim projektima u Srbiji. Bilo je reči i o angažmanu drugih ruskih kompanija, od nuklearne energije do šire saradnje u energetskom sektoru.“

Dodao je i da su teme razgovora bile i dugoročni planovi saradnje:

„Razgovaralo se o radu mešovitog komiteta, kao i o planovima za saradnju u periodu od 2026. do 2031. godine.“

Vučić je ukazao i na značaj trenutnih uslova snabdevanja u poređenju sa tržišnim cenama:

„Danas je cena gasa na evropskim berzama, poput TTF-a, oko 645 dolara za 1.000 kubnih metara, što jasno pokazuje koliko je za našu zemlju značajno to što smo obezbedili povoljnije uslove.“

Govoreći o globalnim kretanjima, upozorio je na rast cena nafte i posledice po domaće tržište:

„Cena nafte je već oko 115 dolara i bojim se da će rasti. To znači da bi cena dizela na pumpama trebalo da bude najmanje 273 dinara, a vrlo brzo može da ide i na 290 ili 300 dinara.“

„Izdržaćemo još neko vreme, ali ako se kriza produbi i dođe do dalje eskalacije, posebno na Bliskom istoku, posledice će biti ozbiljne“, upozorio je predsednik.

Vučić "Kina među najznačajnijim ekonomskim partnerima Srbije"(FOTO)
Vučić "Kina među najznačajnijim ekonomskim partnerima Srbije"(FOTO)

Bajatović: Gas za domaćinstva neće poskupeti
Bajatović: Gas za domaćinstva neće poskupeti

Nafta i gas u fokusu - G7 razmatra hitne intervencije na tržištu
Nafta i gas u fokusu - G7 razmatra hitne intervencije na tržištu

Kuba na ivici kolapsa - Putin šalje 100.000 tona nafte
Kuba na ivici kolapsa - Putin šalje 100.000 tona nafte

Oglasio se Kremlj nakon razgovora Vučića i Putina
Oglasio se Kremlj nakon razgovora Vučića i Putina

Er Srbija oborila rekorde po broju prevezenih putnika i zaradi
Er Srbija oborila rekorde po broju prevezenih putnika i zaradi

Vučić "Kina među najznačajnijim ekonomskim partnerima Srbije"(FOTO)
Vučić "Kina među najznačajnijim ekonomskim partnerima Srbije"(FOTO)

Nova era razvoja srpske prestonice - projekti koji donose revoluciju
Nova era razvoja srpske prestonice - projekti koji donose revoluciju

Bajatović: Gas za domaćinstva neće poskupeti
Bajatović: Gas za domaćinstva neće poskupeti

Fokus na putnoj infrastrukturi - Rušanj dobija novi asfalt
Fokus na putnoj infrastrukturi - Rušanj dobija novi asfalt

Srpski pasoš sad vredi mnogo više - napredovao na globalnoj listi za 15 mesta
Srpski pasoš sad vredi mnogo više - napredovao na globalnoj listi za 15 mesta

Prosečan iznos više od 56.000 dinara - isplata martovskih penzija počinje 2. aprila
Prosečan iznos više od 56.000 dinara - isplata martovskih penzija počinje 2. aprila

„Počinju pregovori o gasu" - Vučić najavio ključne poteze za energetsku stabilnost
„Počinju pregovori o gasu" - Vučić najavio ključne poteze za energetsku stabilnost

Beograd menja jednu od ključnih saobraćajnica - šest traka, kružni tok i nova tramvajska pruga
Beograd menja jednu od ključnih saobraćajnica - šest traka, kružni tok i nova tramvajska pruga

Seje se u proleće - biljka koju je najlakše prodati, a zarada do 25.000 evra
Seje se u proleće - biljka koju je najlakše prodati, a zarada do 25.000 evra

Velika promena na tržištu automobila - šta se dogodilo nakon rasta cena goriva

Skočila cena rada u EU - evo gde sat ide i preko 50 evra

Kripto tržište zadrhtalo - kriptovalute tonu, bitkoin gubi vrednost

Er Srbija oborila rekorde po broju prevezenih putnika i zaradi

Tramp ne prestaje da šokira saveznike: "Uzmite naftu..."

Poljoprivreda više neće biti ista - Ukrajinci pokrenuli "zver" od 60 robota u stočarstvu

Motor tutnji, a automobil loše ubrzava - kako prepoznati proklizavanje automatskog menjača

Zapališ cigaretu, kazna 500 evra - grad na Jadranu uvodi drastične mere

Uskršnja trpeza nikad skuplja - evo koliko građani u Hrvatskoj moraju da izdvoje

Na Beogradskoj berzi realizovana druga emisija obveznica od 8,45 milijardi dinara

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 102,06 102,36 102,67
CAD CAD 73,26 73,48 73,7
AUD AUD 69,84 70,05 70,26
GBP GBP 134,7 135,11 135,51
CHF CHF 127,76 128,15 128,53

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.874,00 €
ETH ETH 1.765,52 €
LTC LTC 46,60 €
DOT DOT 1,08 €
BCH BCH 405,68 €
LINK LINK 7,48 €
BNB BNB 527,43 €
XMR XMR 285,84 €
Powered by CoinGecko API