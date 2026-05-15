Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dragan Glamočić razgovarao je danas sa ministarkom klimatskih promena i životne sredine Ujedinjenih Arapskih Emirata Amnom Al Shamsi o novim projektima u oblasti poljoprivrede, kao što je projekat razvoja sistema za navodnjavanje vrednog 97 miliona dolara, kao i daljem povećanju trgovinske razmene između naše dve zemlje, i tom prilikom je istakao da su UAE jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije van Evrope.



Glamočić je nakon sastanka u Vladi Srbije, koji je održan uoči 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, rekao da je za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda tržište UAE izuzetno važno, kao i da je poslednjih godina zabeležen značajan rast.

„U prethodnih pet godina vrednost razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda dostigla je godišnju vrednost negde oko 20 miliona dolara, pri čemu konstantno raste, i Srbija u ovom momentu izvozi daleko više hrane na tržište Emirata, što za nas veoma puno znači, ali u svakom slučaju Srbija će biti veoma radosna da dočeka sve nove proizvode, takođe poljoprivredno-prehrambene iz UAE”, naveo je ministar.

Naglasio je da su srpske jabuke na tržištu UAE postale prepoznatljiv proizvod, kao i da je prošle godine izvoz jabuka vredeo oko šest miliona dolara.

„Samo prošle godine izvoz jabuka vredeo je negde oko šest miliona dolara, iako je godina bila sušna i veoma teška. Verujemo da će ove godine taj izvoz biti značajno i veći, i za sada, vreme nas služi i naše voće je u dobrom stanju”, poručio je Glamočić.

Prema njegovim rečima, Sporazum o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu između Srbije i UAE, koji je stupio na snagu prošle godine, otvorio je novu fazu saradnje i značajno olakšao izvoz velikog broja srpskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržište UAE.

Istakao je da je projekat razvoja sistema za navodnjavanje u Srbiji u vrednosti od 97 miliona dolara jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u srpskoj poljoprivredi.

„Zahvaljujući ovom projektu u Srbiji će se navodnjavati više od 122.000 novih hektara po sistemima za navodnjavanje. Stalno se priča kako ne navodnjavamo dovoljno. Želim da vam samo kažem da je Srbija lider što se tiče navodnjavanja i navodnjava procentualno mnogo više površina nego sve zemlje u okruženju”, objasnio je Glamočić.

Dodao je da je sa Al Shamsi razgovarao i o potencijalno važnom projektu koji se tiče proizvodnje goveđeg mesa na području Pešterske visoravni.

„Radi se konkretno o mogućnosti proizvodnje goveđeg mesa, da iskoristimo livade i pašnjake kojih u Srbiji ima više od 600. 000 hektara i da to meso plasiramo kako na tržište Emirata, tako i na neka treća tržišta. Želimo da uz adekvatna ulaganja i organizaciju proizvodnje proizvodimo i izvozimo na hiljade tona goveđeg mesa godišnje”, naglasio je Glamočić.

Ministar je naveo da je uveren da će prisustvo velike privredne delegacije iz UAE na 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu doprineti povećanju robne razmene i dodatnom poboljšanju saradnje.

„Želimo da Srbija bude moderna i da gradi pametnu poljoprivredu, da razvijamo digitalizaciju proizvodnje i pametne sisteme za navodnjavanje, primenu veštačke inteligencije u analizi prinosa, upravljanje resursima i razvoj precizne poljoprivrede. Uveren sam da upravo u ovoj oblasti postoji ogroman prostor za buduću saradnju između Srbije i UAE”, poručio je Glamočić, piše "Politika".

Ministarka klimatskih promena i životne sredine UAE Amna Al Shamsi rekla je u svom obraćanju da je dobro poznato da dve zemlje imaju odličnu saradnju u sektoru poljoprivrede, prehrambene industrije, kao i u drugim oblastima povezanim sa vodama i obnovljivim izvorima energije.

„Tokom ove posete obići ćemo i neke od glavnih poljoprivrednih projekata u koje su UAE investirali u Srbiji, a koji možda već danas uspešno funkcionišu gotovo deset godina”, rekla je ministarka.

Ona je naglasila da se raduje ubrzanju saradnje i izgradnji novih oblasti partnerstva koje će služiti poljoprivrednom sektoru i prehrambenoj industriji.



