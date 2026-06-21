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Potrošač

Važno je - ne kupujte mleveno meso pre nego što vidite dno pakovanja

Milioni ljudi svake nedelje kupuju mleveno meso. 

Autor:  Stanko Stamenković
21.06.2026.12:52
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Važno je - ne kupujte mleveno meso pre nego što vidite dno pakovanja
Foto: Shutterstock
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To je namirnica koju svi poznaju, često je povoljna i dovoljno svestrana da se može koristiti u najrazličitijim jelima. Međutim, prema rečima nutricionistkinje i stručnjakinje za prehrambenu nauku Dženifer Palijan, vredi zastati na trenutak i pažljivije pregledati pakovanje mlevenog mesa. Neki od najvažnijih pokazatelja bezbednosti hrane nemaju nikakve veze sa bojom mesa ili rokom trajanja.

Pravi trag krije se tamo gde retko ko gleda – na dnu pakovanja, ispod samog mesa. Okrenite posudu i pogledajte šta se nakupilo na dnu. Lokvica crvenkaste tečnosti, vlažna podloga ili meso koje „pliva“ u sopstvenom soku mogu biti znak da proizvod nije čuvan na odgovarajućoj temperaturi. Sveže mleveno meso trebalo bi da bude kompaktno i relativno suvo, bez nakupljene tečnosti ispod sebe, piše Dnevno.

Ako pakovanje curi, ima pukotinu ili je zaštitna folija probušena, nemojte ga stavljati u korpu. Oštećena ambalaža omogućava ulazak bakterija, dok sokovi iz mesa mogu da iscure. Kod mlevenog mesa rizik je još veći, jer se procesom mlevenja sve što se nalazi na površini mesa raspoređuje kroz celu masu.

Uzmite pakovanje u ruku – sve će vam biti jasno

Osim stanja ambalaže, važan pokazatelj je i temperatura. Mleveno meso bi trebalo da bude veoma hladno na dodir kada ga uzmete u ruku, kaže Palijan. Ako nije izrazito hladno, moguće je da je neko vreme provelo u takozvanoj „opasnoj temperaturnoj zoni“.

„Čitava procena bezbednosti zavisi od toga da li je meso tokom celog lanca snabdevanja čuvano na temperaturi od oko 4 stepena Celzijusa ili nižoj“, objašnjava ona.

Nažalost, ako se mesom nije pravilno rukovalo, datum prodaje na pakovanju ne znači mnogo. Zato stručnjaci savetuju da pre kupovine dodirnete pakovanje. Mleveno meso treba da bude veoma hladno, gotovo kao da ste upravo uzeli kockicu leda iz zamrzivača.

Boja može da prevari i iskusne domaćice

Temperatura nije jedina stvar koju kupci pogrešno procenjuju. Boja mesa je još jedna česta zamka. Mnogi je smatraju glavnim pokazateljem svežine, iako ona otkriva samo deo priče.

Postoje dve vrste bakterija koje treba razlikovati: bakterije koje izazivaju kvarenje hrane i patogene bakterije. Bakterije kvarenja odgovorne su za lako prepoznatljive znakove poput kiselog mirisa, sluzave teksture i promene boje.

Patogene bakterije, kao što su Escherichia coli (E. coli) i Salmonella, mnogo su opasnije, ali su uglavnom nevidljive potrošačima. Kako objašnjava Palijan, one obično ne utiču na ukus, miris niti izgled hrane.

„Bakterije koje najčešće mogu izazvati bolest upravo su one koje ne možete otkriti svojim čulima“, upozorava ona.

Zbog toga sivkasto-smeđa boja unutrašnjosti mlevenog mesa ne mora nužno značiti da je meso pokvareno. Takva promena boje često nastaje zato što unutrašnji deo nije bio izložen kiseoniku. Međutim, ako je celo pakovanje postalo sivo ili braonkasto, to je znak na koji treba obratiti pažnju.

Kada se previše oslanjamo na izgled, često odbacujemo potpuno ispravno meso iz pogrešnog razloga, a istovremeno kupujemo potencijalno rizično meso jer izgleda privlačno.

Koji znak je najopasniji?

Najveći rizik predstavlja toplo i vlažno pakovanje sa većom količinom tečnosti na dnu. To može ukazivati da je hladni lanac bio prekinut, a upravo tada bakterije najbrže počinju da se razmnožavaju, čak i kada boja mesa i rok trajanja deluju sasvim normalno.

Pravilo nakon kupovine je jednostavno: meso ne bi trebalo da provede više od dva sata van frižidera. Tokom letnjih vrućina, kada temperatura prelazi 30 stepeni Celzijusa, taj period se skraćuje na najviše jedan sat.

Ako planirate da meso pripremate tek za nekoliko dana, najbolje je da ga zamrznete istog dana dok je još potpuno hladno.

Najveća greška koju kupci prave nije ignorisanje roka trajanja, već preveliko poverenje u boju mesa. Crvena boja na vrhu pakovanja ne govori ništa o onome što se dešava ispod njega.

Zato uzmite pakovanje u ruke, okrenite ga i pažljivo pregledajte pre kupovine. Tih nekoliko sekundi može vas poštedeti pokvarenog obroka i zdravstvenih problema narednog dana.

Sluzava površina, kiseo miris i lepljiva tekstura jasni su znakovi da meso treba baciti. Ako tečnost na dnu pakovanja ima neprijatan miris, ne rizikujte – proizvod odmah odbacite.

U frižideru, na temperaturi od oko 4 stepena Celzijusa, mleveno meso može da stoji jedan do dva dana. Ako ga ne planirate pripremiti u tom roku, zamrznite ga čim stignete kući.

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