Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine, shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara (član 198. stav 13), navedeno je u saopštenju Puteva Srbije.

Putevi Srbije istakli su da su doneli odluku da se puna primena zakonskih odredbi odloži, kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike.

Za postupanje suprotno odredbama Zakon propisuje od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice kao i od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Takođe, kazne su i od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnika kao i od 5.000 do 50.000 dinara za fizičko lice.

Putevi Srbije pozvali su sve prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje u svoja vozila da to učine u najkraćem roku i time osiguraju brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbegnu dodatne kazne.

Jedini redovan način plaćanja putarine za vozila 4. kategorije, u bezbarijernom (MLFF) sistemu naplate putarine koji funkcioniše na deonici Obilaznice Beograda jeste putem registracije TAG uređaja na web platformu Toll4All.

Svi koji putarinu na Obilaznici Beograda ne plate putem TAG uređaja registrovanog na Toll4All platformu, već koriste pripejd ili postpejd TAG uređaj, ispostaviće se račun za naknadnu naplatu putarine sa uračunatim dodatnim troškovima vanrednog postupka.

Za sve detaljne informacije, dodatna pitanja, tehničku podršku, prevoznici se mogu obratiti Korisničkom centru Puteva Srbije.

