Predstavljeni izveštaj poslužiće kao osnova za veliku reformu nemačkog penzionog sistema, o kojoj vlada želi da postigne dogovor u narednim nedeljama, piše Gardijan.

Odbor predlaže osnivanje fonda po uzoru na švedski penzioni sistem, u koji bi radnici i poslodavci uplaćivali obavezne doprinose.

Sredstva bi se zatim ulagala u finansijsku imovinu kao dodatak postojećem sistemu međugeneracijske solidarnosti, u kojem se penzije sadašnjih penzionera finansiraju doprinosima zaposlenih.

"Korišćenje tržišta kapitala u zakonskom penzionom sistemu može biti ključni faktor za dugoročnu održivost i stabilnost našeg penzionog sistema", rekao je Merc na konferenciji nemačkog industrijskog udruženja BDI.

Nemački penzioni sistem je poslednjih godina pod sve većim pritiskom zbog starenja stanovništva i smanjenja odnosa zaposlenih i penzionera.

Merc je rekao da će promene osigurati da doprinosi ostanu pristupačni i da mlađe generacije mogu računati na sigurnu penziju u budućnosti.

Pozvao je na brz dogovor sa svojim koalicionim partnerima iz Socijaldemokratske stranke kako bi se prihvatili svi predlozi komisije.

Ukidanje prevremenog penzionisanja Ministarka rada Barbel Bas, jedna od liderkinja Socijaldemokrata, podržala je Mercov poziv da se izveštaj usvoji u celosti, uprkos protivljenju delova levog krila njene stranke.

"Želim da ovde jasno stavim do znanja: želim da sprovedem ovaj paket", rekla je na konferenciji za novinare.

Među najkontroverznijim predlozima je ukidanje mogućnosti prevremenog penzionisanja sa 63 godine za ljude koji su plaćali doprinose 45 godina.

Komisija takođe predlaže da se starosna granica za penzionisanje u budućnosti prilagodi očekivanom životnom veku stanovništva. To bi značilo da bi starosna granica za penzionisanje bila 70 godina početkom 2090-ih.

Trenutna starosna granica za penzionisanje ljudi koji se penzionišu početkom 2030-ih u Nemačkoj je 67 godina, što je granica postavljena pre oko dve decenije.

"Neuspeh nije opcija"

Zanimljivo je da je, kada je nemački kancelar Oto fon Bizmark uveo nemački penzioni sistem pre više od 200 godina, prvobitna starosna granica za penzionisanje bila 70 godina.

Međutim, tada je mnogo manje ljudi moglo da dostigne tu starost. Ideja o povećanju starosne granice za penzionisanje posledica trenutne situacije.

Naime, kao i većina drugih zapadnih zemalja, Nemačka se bori sa brzo starećim stanovništvom, što predstavlja izazov za penzioni sistem.

Najnoviji podaci pokazuju da oko 23 odsto nemačkih građana ima 65 ili više godina, a prosečan životni vek je 78,5 godina za muškarce i 83,2 godine za žene.

Ove preporuke trebalo bi da obezbede da se penzije mogu finansirati u budućnosti, saopštila je komisija, piše Gardijan.

"Svi elementi ovog paketa reformi moraju se brzo sprovesti. Neuspeh nije opcija", rekao je Merc, koji se nada da bi reforme mogle biti usvojene pre letnje pauze parlamenta sledećeg meseca.

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