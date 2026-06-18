Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei i američki zvaničnik rekli su da su američki predsednik Donald Tramp i iranski predsednik Masud Pezeškijan potpisali sporazum.

Sporazum stupio na snagu odmah nakon potpisivanja

Šarif je na sajtu Iks rekao da će Pakistan, uz podršku kolege posrednika Katara, u petak u Švajcarskoj biti domaćin zvanične ceremonije povodom "ovog značajnog događaja" i početi razgovore na tehničkom nivou. Međutim, objava je kasnije obrisana, a u Šarifovoj novoj objavi više nije pominjana Švajcarska.

Tramp potpisao sporazum u Versaju

Tramp je potpisao dokument u francuskom gradu Versaju, gde ga je u palati primio francuski predsednik Emanuel Makron nakon samita G7.

Video koji je Bela kuća objavila na sajtu Iks prikazuje Trampa kako potpisuje papirnu verziju sporazuma. Publika je potom aplaudirala, a Makron se rukovao sa Trampom.

Teheran tvrdi da neće biti ceremonije u Švajcarskoj

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova ranije je, prema državnim medijima, rekao da su Tramp i Pezeškijan digitalno potpisali sporazum. Rekao je da neće biti ceremonije potpisivanja u Švajcarskoj. Očekuje se da će sporazum, memorandum o razumevanju, biti formalno potvrđen u petak.

Ormuski moreuz u centru dogovora

Prema američkom novinskom portalu Aksios, koji je citirao dve osobe upoznate sa situacijom, cilj ranijeg potpisivanja bio je ubrzanje ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, piše tportal.

Vašington postavio uslove Iranu

Tramp je naglasio da sporazum ostaje uslovan i zapretio je obnovom vojne akcije ukoliko Iran ne ispuni preuzete obaveze. Upravo će naredni potezi Vašingtona i Teherana biti ključni za sprovođenje dogovora i stabilizaciju situacije na Bliskom istoku.

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