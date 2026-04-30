U poslednje četiri godine u Hrvatskoj su stanovanje i komunalne usluge poskupeli za više od 11 odsto, hleb za 42 odsto, jaja za 61, a teletina za 62 odsto.

Usluge restorana su porasle za šest odsto, dok su cene usluga porasle u proseku za oko 50 odsto.

Sa takvim porastom troškova, postavlja se pitanje gde ljudi još uvek održavaju standarde, a gde počinju šišanja, analizira HRT. Jedan primer koji se lako prepoznaje u svakodnevnom životu su frizerske usluge. Ono što je nekada bio rutinski trošak sada postaje stavka o kojoj mnogi ljudi razmišljaju unapred.

U jednom osiječkom salonu, kompletan tretman koji uključuje šišanje, pranje i feniranje skočio je sa nekadašnjih 120 kuna na 30 evra.

Tibor Vidaković upozorava da je reč o ozbiljnom povećanju.

"Što je skoro dvostruko. U nekim hemijskim uslugama gde govorimo o pramenovima ili bojenju, cene su porasle za 50 odsto", rekao je on.

Neki su stvar uzeli u svoje ruke. S druge strane, reakcije klijenata su različite.

Nekima povećanje cena nije značajno promenilo navike.

"Nemam naviku da dolazim ovde pa nisam osetila značajno povećanje. Pre je bilo 240 kuna samo za bojenje, a sada je 50 evra", rekla je Medak.

Drugi i dalje ne odustaju, uprkos povećanju cena. Ali ima i onih koji su pronašli praktičnija rešenja.

Jedan stanovnik Osijeka otvoreno priznaje da je odlučio da stvar uzme u svoje ruke.

"Kupio sam mašinu za šišanje, malo smo sedeli, malo smo počeli da gubimo kosu, sam se šišam", rekao je on.

Posebna kategorija su zahtevniji tretmani. Za složenije frizure cene još više rastu, a neke usluge postaju gotovo luksuz.

"Ekstenzije su postale pravi luksuz, cena može da se kreće od 200 evra do čak 1.000 evra, u zavisnosti od načina postavljanja, gustine i dužine kose", navela je Ana Stojković, piše tportal.

Zašto takvo povećanje cene?

Razlozi za povećanje cene nisu samo u većoj potražnji, već i u rastu troškova poslovanja. Vidaković ističe da su skuplji materijali, stroži propisi i dodatni zahtevi.

Na primer, propisi o odlaganju otpada povećali troškove majstora. Pored toga, novi trendovi zahtevaju nove tehnike i dodatno obrazovanje, što takođe podiže cene, piše tportal.

Uprkos svemu, čini se da interesovanje za usluge ne opada. Dok neki traže načine da uštede novac, drugi su spremni da plate više kako bi održali nivo kvaliteta i ličnih standarda.

