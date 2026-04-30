Planirana bruto površina proizvodno-skladišnog objekta je nešto veća od 4.400 kvadratnih metara, a izgradnja je predviđena u industrijskoj zoni.

Kako se navodi, predračunska vrednost radova iznosi 455 miliona dinara.

Techron je u novembru prošle godine zatražio zelenu dozvolu za gradnju fabrike u Inđiji, a u pogonu će se proizvoditi plastični delovi za Škodu i kineski Yillian, prvenestveno za električna i hibridna vozila.

Za potrebe električnih vozila baziranih na MEB platformi za Yilian, predviđa se proizvodnja približno 4,96 miliona plastičnih delova godišnje, koja uključuje unutrašnje panele, nosače, kućišta instrumenata i spoljašnje elemente potrebne za montažu ovih vozila.

Kad je reč o Škodinim vozilima, proizvodiće se oko 0,62 miliona zaštitnih kapa (schutzkappe) koje služe za pokrivanje i zaštitu mehaničkih i električnih sistema, kao i 4,96 miliona kućišta punjača i konektora (CCS Cove), neophodnih za električne i hibridne modele, piše Tanjug.

Taj pogon biće prva fabrika izvan Kine, a predviđa se da sa radom započne sredinom ove godine.

Techron u početku planira zapošljavanje 65 radnika, a u konačnoj fazi 200 radnika.

