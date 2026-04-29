Među njima će biti više od 230.000 mladih ljudi mlađih od 30 godina koji uskoro mogu očekivati povraćaj preplaćenog poreza koji im je država oduzela na računima.



Poreska uprava Hrvatske je već potvrdila da će isplate početi 4. maja. Vršiće se kontinuirano, onim poreskim obveznicima koji ispunjavaju uslove za povraćaj, po redosledu izdavanja rešenja.



Dakle, sa neto platom od 1.100 evra, mladi do 25 godina mogu očekivati povraćaj od oko 1.760 evra. Oni između 26 i 30 godina mogu očekivati polovinu toga, oko 880 evra.



Uz pomoć informativnog kalkulatora na veb-sajtu Poreske uprave, svako može izračunati približan iznos povraćaja poreza koji može da zahteva.



Potpuno ili delimično oslobađanje mladih od plaćanja poreza na dohodak je demografska mera za njihovo zadržavanje u zemlji. Ove godine će se prvi put isplaćivati povraćaj poreza povratnicima u Hrvatsku, kojih je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova više od 13.000, piše RTL.



