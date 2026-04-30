Nebeski most Langkavi je poznati most u Maleziji - nalazi se na 660 metara nadmorske visine na planini Gunung Mat Sincanga na ostrvu Langkavi.

Nije izgrađen da "premosti" dve prirodne prepreke i olakša kretanje. Naprotiv, projektovan je kao glavna turistička atrakcija koja nudi zapanjujući pogled na Andamansko more, ostrva i planine.

Dizajnirao ga je Piter Vis kao zakrivljenu stazu koja se savija oko jednog stuba, dajući posetiocima osećaj "hodanja po oblacima".

Konstrukcija je napravljena od čelika i betona, ima zaštitnu ogradu i mrežu i izuzetno je bezbedna za hodanje.

Most je dugačak 125 metara i širok oko 1,8 metara. Dobre vesti? Da biste došli do njega, ne morate se penjati (ako ne želite).

Žičara vas vodi do gornje stanice, a odatle možete kratko da se provozate liftom pod nazivom SkyGlide koji vas vodi direktno do mosta.

Ova avantura će vas koštati oko 85 malezijskih ringita, odnosno oko 18 evra po osobi. Most je otvoren za javnost 2005. godine, a njegova izgradnja je koštala 1,2 miliona dolara.

Zbog zahtevnog terena, delovi mosta su helikopterom transportovani do planine i tamo sastavljeni, piše Pun kufer.

Međutim, oko deset metara ispod nebeskog mosta nalazi se pešačka staza Orlovo gnezdo. To je staklena platforma duga 38 metara koja se nadvija nad planinom, a koja je dobila ime po orlovoj glavi koja "dočekuje" goste na ulazu. Izgrađena je 2024. godine.

