KURSNA LISTA

Turizam

Proglašen najružnijim na obali, a zapravo je raj za ljubitelje prirode

Ploče se nalaze na jedinstvenoj lokaciji – uz Jadransko more, dok ih sa kopna okružuju reka Neretva i Baćinska jezera.

Autor:  Nina Stojanović
30.04.2026.17:00
0
Shutterstock
U ovoj kafani ručate kao kralj za 500 dinara - cenovnik obišao Srbiju
Shutterstock / Smoking Lens
 U ovoj kafani ručate kao kralj za 500 dinara - cenovnik obišao Srbiju
Prethodna vest
Automobil manje vuče i sporije ubrzava - ovo su najčešći razlozi za gubitak snage
Foto: Shutterstock/ andrew ustinoff
 Automobil manje vuče i sporije ubrzava - ovo su najčešći razlozi za gubitak snage
Sledeća vest

Ovakav spoj prirodnih elemenata retko se sreće, pa ovaj grad nudi potpuno drugačiji doživljaj obale.

Već na prvi pogled jasno je koliko je ovaj kraj specifičan: more pruža širinu i otvorenost, reka donosi dinamiku, dok jezera stvaraju osećaj mira i tišine.

Baćinska jezera kao skriveni dragulj

Na samom ulazu u grad nalaze se Baćinska jezera, skup od sedam jezera poznatih po smaragdno zelenoj boji. Ovaj pejzaž ostavlja snažan utisak tokom cele godine, bilo da je reč o letnjem zelenilu ili zimskom miru.

Posetioci ovde mogu uživati u šetnji, vožnji bicikla ili aktivnostima na vodi poput kajaka i SUP-a, dok priroda često podseća na egzotične predele.

Ušće Neretve privlači turiste iz sveta

Nedaleko od grada nalazi se ušće Neretve, jedno od najatraktivnijih mesta u regionu. Tokom leta okuplja posetioce iz cele Evrope, ali i sa drugih kontinenata.

Ovo područje poznato je po vetrovima idealnim za surfovanje, ali i po opuštenoj atmosferi, zbog čega je popularno među porodicama i ljubiteljima prirode.

Destinacija za mir i prirodu

Uprkos kritikama, Ploče nude spoj mora, reke i jezera koji se retko gde može doživeti na jednom mestu. Upravo ta kombinacija čini ih zanimljivom destinacijom za sve koji traže mir, prirodu i drugačiji pogled na Jadran, prenosi EUpravo zato/putnikofer.hr. 

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
Hrvatska Primorje Ploče

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Komentari (0)

Turizam

Najnovije

Najčitanije

10min

Kriza u auto-industriji - gigant beleži oštar pad profita

1H

Spavanje na poslu nije sramota - u Japanu bi vas zbog toga pohvalili

2H

Automobil manje vuče i sporije ubrzava - ovo su najčešći razlozi za gubitak snage

3H

Proglašen najružnijim na obali, a zapravo je raj za ljubitelje prirode

3H

U ovoj kafani ručate kao kralj za 500 dinara - cenovnik obišao Srbiju

1D

Cene stoke skaču - prasad i jagnjad u vrtoglavom rastu

1D

Kazna za turiste - na 251 plaži u Grčkoj više nema ležaljki ni suncobrana

1D

Kraj skupih polovnjaka - stručnjaci otkrivaju zašto je ovo najbolji trenutak za kupovinu automobila u poslednjih godina

1D

 Nova železnička era stiže u Evropu - karta košta od 60 evra

1D

Majke u Srbiji dobijaju novac za prvi stan - država subvencioniše kupovinu  

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 99,98 100,28 100,59
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,61 71,83 72,05
GBP GBP 135,1 135,5 135,91
CHF CHF 126,69 127,07 127,45

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.265,00 €
ETH ETH 1.940,53 €
LTC LTC 47,58 €
DOT DOT 1,05 €
BCH BCH 383,95 €
LINK LINK 7,84 €
BNB BNB 530,86 €
XMR XMR 324,39 €
Powered by CoinGecko API