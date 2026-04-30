Proglašen najružnijim na obali, a zapravo je raj za ljubitelje prirode

Ovakav spoj prirodnih elemenata retko se sreće, pa ovaj grad nudi potpuno drugačiji doživljaj obale.

Već na prvi pogled jasno je koliko je ovaj kraj specifičan: more pruža širinu i otvorenost, reka donosi dinamiku, dok jezera stvaraju osećaj mira i tišine.

Baćinska jezera kao skriveni dragulj

Na samom ulazu u grad nalaze se Baćinska jezera, skup od sedam jezera poznatih po smaragdno zelenoj boji. Ovaj pejzaž ostavlja snažan utisak tokom cele godine, bilo da je reč o letnjem zelenilu ili zimskom miru.

Posetioci ovde mogu uživati u šetnji, vožnji bicikla ili aktivnostima na vodi poput kajaka i SUP-a, dok priroda često podseća na egzotične predele.

Ušće Neretve privlači turiste iz sveta

Nedaleko od grada nalazi se ušće Neretve, jedno od najatraktivnijih mesta u regionu. Tokom leta okuplja posetioce iz cele Evrope, ali i sa drugih kontinenata.

Ovo područje poznato je po vetrovima idealnim za surfovanje, ali i po opuštenoj atmosferi, zbog čega je popularno među porodicama i ljubiteljima prirode.

Destinacija za mir i prirodu

Uprkos kritikama, Ploče nude spoj mora, reke i jezera koji se retko gde može doživeti na jednom mestu. Upravo ta kombinacija čini ih zanimljivom destinacijom za sve koji traže mir, prirodu i drugačiji pogled na Jadran, prenosi EUpravo zato/putnikofer.hr.

