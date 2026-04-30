Kako navode iz udruženja, i pored blagog godišnjeg pada, trenutni obim izvoza je i dalje oko jedan odsto viši od petogodišnjeg proseka, što ukazuje na stabilnost sektora u dužem periodu.

Glavna izvozna tržišta ukrajinske živine ostaju Evropska unija sa 30,6 procenata, Bliski istok sa 27,2 odsto i evropske zemlje van EU sa 22,6 procenata.

Prema procenama analitičara, ukupna proizvodnja živine u 2025. godini dostigla je 1,39 miliona tona. Industrija pokazuje postepeni oporavak, dok je populacija živine početkom 2026. porasla na 192,3 miliona jedinki, što predstavlja rast od tri odsto.

Industrijska preduzeća čine 64 procenta ukupne proizvodnje, dok domaćinstva i manje farme učestvuju sa 36 odsto.

Iz UCAB-a ističu da rast pre svega pokreću industrijski proizvođači koji ulažu u modernizaciju i unapređenje biološke bezbednosti, što im omogućava da zadrže efikasnost uprkos visokim troškovima hrane i složenim uslovima poslovanja.

Jedan od značajnih trendova tokom godine bio je i nagli pad uvoza živine, koji je iznosio 46.000 tona, što je čak 73 procenta ispod petogodišnjeg proseka. Ovo se pripisuje većoj samodovoljnosti domaćeg tržišta i rastu kapaciteta lokalnih proizvođača koji sve uspešnije zamenjuju uvoz, piše Interfaks.

"Industrija živine posluje u uslovima ekonomskih i energetskih izazova, ali zadržava svoj proizvodni potencijal. Jačanje srednjih i regionalnih proizvođača, uz ulaganja u modernizaciju, ključno je za stabilnost domaćeg tržišta i rast izvoza", poručili su iz UCAB-a.

