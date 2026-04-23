To piše Gardijan pozivajući se na pismo u koje je imao uvid i u kome EU pokušava da odloži dodelu ugovora firmi koju vodi advokat američkog predsednika Donalda Trampa.



Kako navodi list, pod višemesečnim pritiskom američkih zvaničnika, predstavnici BiH brzo preduzimaju mere za dodelu ugovora ranije malo poznatoj kompaniji sa sedištem u Vajomingu, a povezivanjem BiH sa terminalom za tečni prirodni gas kod hrvatske obale, gasovod bi omogućio američkom gasu da stigne do zemlje koja u potpunosti zavisi od ruskog gasa, piše Tanjug.



Kompanija AAFS Infrastructure and Energy osnovana je u novembru prošle godine i nije otkrila svoje vlasnike, a na njenom čelu su dva vodeća člana Trampove kampanje za poništavanje njegovog izbornog poraza 2020. godine - advokat koji ga je branio od optužbi za podsticanje nereda u Kapitolu nakon njegovog poraza Džesi Binal, i brat bivšeg Trampovog savetnika za nacionalnu bezbednost Džo Flin.



Uprkos nedostatku ikakvih vidljivih rezultata, AAFS planira da investira 1,5 milijardi dolara u gasovod i druge bosanske infrastrukturne projekte, rekao je lokalni predstavnik kompanije, piše Gardijan.



U martu su zakonodavci u BiH odobrili zakon za koji je Transparency International saopštio da će postaviti "opasan presedan" propisivanjem da ugovor mora da se dodeli AAFS-u bez tendera, a nekoliko dana kasnije, predstavnik Brisela u Sarajevu uputio je privatno upozorenje bosanskim liderima da ugrožavaju nade zemlje za pridruživanje EU.



U pismu poslatom 13. aprila, koje je dobio na uvid bosanski istraživački portal istraga.ba, a u koje je imao uvid Gardijan, predstavnik EU Luiđi Soreka napisao je da je, prema energetskom sporazumu između Bosne i Brisela, "ključno da se nacrti zakona temeljno koordinišu" sa EU, kao i da bi Brisel trebalo da ima pravo glasa u vezi sa zakonodavstvom o gasovodu.



Džesi Binal je rekao da je gasovod prioritet za Trampovu administraciju, piše Gardijan.



