U ovoj kafani ručate kao kralj za 500 dinara - cenovnik obišao Srbiju

Na pitanje šta danas u Srbiji može da se kupi za 9 dinara, većina bi se samo nasmejala. Međutim, u selu Draževac kod Aleksinac postoji kafana u kojoj su cene ostale gotovo neverovatne za današnje uslove.

Autor: Nina Stojanović
30.04.2026. 16:30
Foto: Alexandra Lande/Shutterstock
Na putu ka jugu, nedaleko od Niš, moguće je pojesti kompletan obrok za svega 500 dinara, a kafa košta svega 9 dinara.

Cenovnik koji zbunjuje goste

Gosti koji prvi put svrate često ne veruju sopstvenim očima. Jelovnik deluje kao da je iz nekog drugog vremena, pa ga mnogi pažljivo pregledaju više puta, uveravajući se da nije u pitanju greška.

Cene su sledeće: kafa 9 dinara, čaj 20, sok 80, dok čorba košta svega 50 dinara. Uz to, gosti dobijaju i više vrsta salata i pogaču bez dodatne naplate.

Ručak za 500 dinara

Iako je roštilj nešto skuplji, i dalje je moguće sastaviti kompletan obrok za oko 500 dinara. Pljeskavica od 150 grama košta 300 dinara, dok je kobasica od 100 grama 150 dinara.

To znači da gost može da poruči glavno jelo, čorbu, piće i dodatke – i da i dalje ostane u okviru ovog iznosa.

Hit na društvenim mrežama

Mnogi putnici, posebno iz većih gradova, ostaju prijatno iznenađeni ovakvim cenama. Fotografije računa i jelovnika često se dele na društvenim mrežama, uz komentare da je moguće „za male pare jesti kao kralj“.

Reč je o poznatoj kafani na potezu od Niša ka Beogradu, u selu Draževac, u kojoj su cene već duže vreme nepromenjene, prenosi Biznis Kurir.

U vremenu kada cene hrane konstantno rastu, ovakvi primeri deluju gotovo nestvarno. Ipak, Draževac pokazuje da u Srbiji još uvek postoje mesta gde je moguće dobro jesti – bez velikog troška.

