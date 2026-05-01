Važno je naglasiti da država ne određuje fiksnu mesečnu platu, već isključivo cenu rada po satu, zbog čega minimalac varira iz meseca u mesec u zavisnosti od broja radnih sati.
Koliki minimalac se isplaćuje u aprilu
U aprilu se isplaćuje plata za mart, a kako je mart 2026. imao 176 radnih sati, minimalna zarada iznosi:
176 × 371 = 65.296 dinara neto
Zvanični iznosi minimalca po mesecima (prvi deo godine)
Na osnovu fonda radnih sati, minimalna zarada u 2026. godini izgleda ovako:
- Januar - 176 sati - 65.296 dinara;
- Februar - 160 sati - 59.360 dinara;
- Mart - 176 sati - 65.296 dinara;
- April - 168 sati - 62.328 dinara;
- Maj - 168 sati - 62.328 dinara i,
- Jun - 176 sati - 65.296 dinara.
Zašto minimalac nije isti svakog meseca
Razlog je jednostavan - svaki mesec ima drugačiji broj radnih sati.
Minimalna zarada se zato kreće u sledećim okvirima:
- 160 sati - 59.360 dinara;
- 168 sati - 62.328 dinara;
- 176 sati - 65.296 dinara i,
- 184 sata - 68.264 dinara.
Razlika između najnižeg i najvišeg minimalca tokom godine može biti i do oko 9.000 dinara.
Koliki je najmanji, a koliki najveći minimalac
Najniži minimalac očekuje se u mesecima sa 160 radnih sati, dok u mesecima sa najvećim fondom sati plata može preći 68.000 dinara, što je najviši iznos minimalne zarade u 2026. godini.
Iako se često pominje prosečan minimalac od oko 64.000 dinara, stvarni iznos zavisi od kalendara, piše Blic Biznis.
U aprilu 2026. radnicima na minimalcu stiže 65.296 dinara neto.
