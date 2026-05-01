Važno je naglasiti da država ne određuje fiksnu mesečnu platu, već isključivo cenu rada po satu, zbog čega minimalac varira iz meseca u mesec u zavisnosti od broja radnih sati.

Koliki minimalac se isplaćuje u aprilu

U aprilu se isplaćuje plata za mart, a kako je mart 2026. imao 176 radnih sati, minimalna zarada iznosi:

176 × 371 = 65.296 dinara neto

Zvanični iznosi minimalca po mesecima (prvi deo godine)

Na osnovu fonda radnih sati, minimalna zarada u 2026. godini izgleda ovako:

- Januar - 176 sati - 65.296 dinara;

- Februar - 160 sati - 59.360 dinara;

- Mart - 176 sati - 65.296 dinara;

- April - 168 sati - 62.328 dinara;

- Maj - 168 sati - 62.328 dinara i,

- Jun - 176 sati - 65.296 dinara.

Zašto minimalac nije isti svakog meseca

Razlog je jednostavan - svaki mesec ima drugačiji broj radnih sati.

Minimalna zarada se zato kreće u sledećim okvirima:

- 160 sati - 59.360 dinara;

- 168 sati - 62.328 dinara;

- 176 sati - 65.296 dinara i,

- 184 sata - 68.264 dinara.

Razlika između najnižeg i najvišeg minimalca tokom godine može biti i do oko 9.000 dinara.

Koliki je najmanji, a koliki najveći minimalac

Najniži minimalac očekuje se u mesecima sa 160 radnih sati, dok u mesecima sa najvećim fondom sati plata može preći 68.000 dinara, što je najviši iznos minimalne zarade u 2026. godini.

Iako se često pominje prosečan minimalac od oko 64.000 dinara, stvarni iznos zavisi od kalendara, piše Blic Biznis.

U aprilu 2026. radnicima na minimalcu stiže 65.296 dinara neto.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

