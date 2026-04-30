Lobiji industrije traže od političara da odustanu od mera protiv kojih se sektor bori godinama: od novih pravila o prtljagu do ekoloških taksa do promena sistema nadoknade štete putnicima.

Oni tvrde da takvi propisi već stavljaju prevoznike iz EU i Velike Britanije u nepovoljan položaj i da bi trebalo da budu ukinuti kako bi im se pomoglo da se nose sa naglim porastom cena goriva, koje su se udvostručile poslednjih nedelja.

Izvršni direktor Viz Era, Jožef Varadi, bio je direktan:

"Nisam započeo rat u Iranu. Pa zašto bih ja morao da snosim posledice - rekao je izvršni direktor Viz era Jožef Varadi.

Takođe je rekao da vlade treba da suspenduju pravila koja obavezuju avio-kompanije da isplate nadoknadu štete putnicima ako nisu u mogućnosti da obavljaju letove zbog nestašice goriva, dodajući da su mnogi propisi nametnuti industriji "politički motivisani".

Problemi su već vidljivi u poslovnim rezultatima: easyJet je objavio veći gubitak nego što se očekivalo tokom prolećnih meseci, dok je nemačka Lufthansa otkazala čak 20.000 letova jer bi, kako tvrde, postali neprofitabilni zbog skupljeg goriva.

Virgin Atlantic je takođe nedavno upozorio da će ove godine biti teško ostvariti profit, piše tportal.

"Dosledno se zalažemo za jednake uslove. Kriza se produbila. Ovo su neke od mera koje se mogu uvesti, barem privremeno, da bi se sektor barem malo rasteretio", istakao je on.

Među najglasnijim predlozima je onaj Evropskog parlamenta, prema kojem bi putnici, pored manjeg komada ručnog prtljaga, imali pravo da besplatno unesu i drugi, veći komad.

Iako neke kompanije, poput Britiš ervejza već nude takvu opciju, niskotarifni prevoznici upozoravaju da bi to značilo skuplje karte i dodatni pritisak na njihov poslovni model, koji zavisi od brzog ukrcavanja i iskrcavanja putnika.

"Takmičimo se globalno. Ako bi SAD i Kanada uvele slična pravila o šteti i prtljagu, bio bih zadovoljan. Ali dok se to ne desi, ovde nam nisu potrebna", kazao je rukovodilac.

Industrija takođe zahteva izmene takozvanih pravila o dopunjavanju goriva jer ograničavaju praksu avio-kompanija da dopunjavaju gorivo tamo gde je jeftinije pre ulaska u određeni region.

"Privremena obustava obaveze protiv tankovanja, i to što je pre moguće, pomogla bi da se donese veća jasnoća dok se avio-kompanije snalaze u novim, izuzetno zahtevnim okolnostima. Prošlo je više od 50 dana od početka sukoba i biće potrebne nedelje da se snabdevanje vrati u normalu - potrebna su nam privremena prilagođavanja pravila EU kako bismo prevazišli ovaj izazov", rekla je Uranija Georgukaku iz udruženja "Avio-kompanije za Evropu".

Prema izvorima upoznatim sa materijom, avio-kompanije takođe lobiraju za smanjenje troškova nadoknade štete putnicima za otkazane letove. Lista zahteva takođe uključuje izmene pravila o slotovima na aerodromima, koja obavezuju prevoznike da koriste dodeljene slotove ili ih izgube, čak i kada je potražnja slaba.

Britanska vlada je već signalizirala fleksibilnost, rekavši da će dozvoliti avio-kompanijama da budu izuzete od pravila "koristi ili izgubi" ako nestašica goriva spreči letove.

"To znači da prevoznici mogu da se fokusiraju na smanjenje poremećaja za putnike, umesto da lete samo da bi zadržali slotove", saopštila je vlada.

Brisel je trenutno oprezan u pogledu promena zakona, iako neke zemlje, poput Portugala, upozoravaju na negativan uticaj visokih cena goriva na turizam.

Evropski zvaničnici su spremni da se prilagode industriji za sada, ali samo privremeno.

"Dozvolićemo fleksibilnost u pogledu slotova, pravila za punjenje gorivom, obaveza javnih usluga i prava putnika", istakao je komesar za transport i turizam Apostolos Cicikostas.

Dodao je da su "privremene izmene zakonodavstva" moguće ukoliko se situacija pogorša.

"U ovom trenutku nema potrebe za intervencijom u načinu na koji ljudi žive, rade ili putuju", zaključio je on.

