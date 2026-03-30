Kako prenosi Fajnenšel tajms (FT), britanski regulator presudio je da ADI mora da snosi finansijsku odgornost zbog transfera novca ruskom striming servisu Okko u iznosu od 635.600 funti (oko 732.000 evra) u 2022. godini.



Plaćanje je izvršeno u dva tranša preko britanske banke i najverovatnije se odnosilo na kupovine Okko servisa preko Eplove prodavnice aplikacija.



Regulator je naveo da se, po svemu sudeći, ovaj transfer može smatrati kršenjem sankcija.



Fajnenšel tajms navodi da je ADI dobrovoljno dostavila informacije o uplati ubrzo nakon njenog izvršenja.



Dobrovoljno otkrivanje omogućilo je smanjenje kazne sa potencijalnog iznosa od milion funti.



Prema regulatoru, smanjenje iznosa takođe je povezano sa novim mehanizmom koji predviđa značajan popust za kompanije koje odustanu od prava da ospore odluku u sudu, navodi ruski Interfaks.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.



