Prema podacima Transport for Londona, broj takvih incidenata porastao je za čak 24 posto samo tijekom 2024. godine.



Kako bi rešila ovaj rastući problem, Škoda je u saradnji s istraživačima i audiolozima sa Univerziteta Salford razvila prototip biciklističkog zvona nazvanog DuoBell. Ključ inovacije leži u otkriću uskog “sigurnosnog procepa” u ANC sistemima, u frekvencijskom rasponu između 750 i 780 Hz.



DuoBell emituje zvuk upravo u tom rasponu, kombinujući dva rezonatora i čekić koji udara u nepravilnom uzorku, što algoritmi za poništavanje buke teško prepoznaju i ne uspevaju pravovremeno potisnuti.



Efikasnost zvona potvrdilo je i testiranje u praksi. Pešaci s ANC slušalicama imali su čak 22 metra više prostora za reakciju u poređenju s klasičnim zvonom. Dostavljači Deliverooa koji su testirali prototip u Londonu bili su toliko oduševljeni da su zvona hteli zadržati i nakon završetka testa, piše Autoportal.



Iako DuoBell neće biti dostupan u slobodnoj prodaji, Škoda sve podatke i rezultate istraživanja stavlja na raspolaganje drugim proizvođačima, otvarajući vrata razvoju sličnih rešenja na tržištu.

