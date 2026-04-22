Gašenjem pogona u ovoj fabrici dovodi se u pitanje 11.000 radnih mesta.



Ovakav scenario je bio očekivan, ali plan je da pokušamo spasiti što se spasiti da, kaže Rašid Fetić, predsednik Sindikata u Novoj Železari Zenica.



"Nakon 130 godina gasi se "Železara". Sutra u 23 sata trebala bi da se zaustaviti čeličana. Od početka, već pet meseci tražimo zaštitu domaće proizvodnje. Znamo ko je kriv za ovo stanje, u Savetu ministara nisu usvojili mere podrške. Srpska, FBiH, Brčko, svi su se složili da je ovo značajno za BiH, samo oni nisu. Nisu se udostojili da to kažu radnicima", kaže Fetić.



Radnici su kaže zbunjeni.



"Treba doći kući i reći porodici da nemate više posla. Mi mlađi ćemo ići u Evropu za poslom, ali ko će od političara objasniti penzionerima da nema penzija. Ako za jedan dan ostanemo bez više od 1.000 radnih mesta to je onda veliki udar za budžet", rekao je Fetić.



I dalje se nadam da će se pojaviti svetlo na kraju tunela, kaže Fetić.



"Jedanaest hiljada radnih mesta je vezano za Novu Železaru. Rudnik je stao i neće se pokrenuti. ŽRS i ŽFBiH su upitne. Slaba je podrška. Svi čekaju da neko drugi za njih završi posao. 30. aprila idemo pred institucije BiH", poručio je Fetić.



Vlada FBiH juče je ponudila konsolidaciju.



"Mi smo imali više sastanaka, rešenje se nije našlo. Juče sam i ja dobio tu informaciju. Pozdravljam svaku odluku koja će zaštititi bar jedno mesto. Nadam se da će doći do sastanka sa Vladom. Imamo tračak nade", naveo je Fetić.



Novi vlasnici, kaže, nisu zainteresovani za poslovanje i zato Vlada treba da pokuša da popravi grešku, prenosi Tanjug.



"Nova Železara ubrizga preko milijardu KM u različite fondove. Ako žele da ostanu bez toga zašto se onda boriti i raditi. Kao radnik optimista sam da se to može promeniti. Mi smo dali od sebe preko 1.000 odsto" istakao je Fetić.



