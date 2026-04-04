Nadležni su upozoreni na mogućnost havarije, a nadležne institucije su obaveštene o svemu.

Pre 15 dana je primljena opomena za dugove za grejanje i gas. U sredu je održan sastanak na kojem su vođene teške diskusije zbog dugova i nemogućnosti ispunjavanja obaveza, piše Klix.ba.

Zbog ozbiljnosti situacije, obaveštene su sve nadležne institucije, izvršen je obilazak kako bi se odgovorni upozorili na moguće posledice nestanka struje, a podnet je i plan kriznog štaba sa ciljem sprečavanja havarije i veće materijalne štete.

Istovremeno, pokrenut je postupak sudu i biće doneta odluka kojom će raspolaganje imovinom Nove Željezare Zenica biti uslovljeno saglasnošću.

Isključenje struje planirano je za ponedeljak ukoliko se dugovi ne izmire. Zvaničnici upozoravaju da bi nestanak struje mogao izazvati velike probleme u radu sistema, kao i potencijalnu štetu na imovini i bezbednosti radnika.

Ranije je Nova Željezara saopštila da je njihovo poslovanje ugroženo i da neuvođenje zaštitnih mera na uvoz/izvoz čelika dodatno otežava situaciju za ovu kompaniju, koja je sve izvesnija da će biti zatvorena.

