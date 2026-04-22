"Dobar dan, srećan rad", poručio je predsednik Srbije radnicima. Vučić je zatim prokomentarisao da jedna radnica radi 27 godina u kompaniji.

"Srećan sam što sam danas u Paraćinu, ne zbog ogromnih uspeha, a tek će ih biti u budućnosti. Mi smo danas postavili temlje na kojima ćemo podići dobru kuću. Ova fabrika je nekada bila najmoćnija u celom Pomoravlju. Ona je gradila i zidala sela ne samo Pomoravlja već u svim okruzima", rekao je Vučić u obraćanju nakon obilaska pogona.

"Mi smo sposobni ne samo da konzumiramo, već i da proizvodimo. Od tada traje tradicija uspeha i neuspeha. Pre 15-20 godina kada je bila povoljna cena energenata svi su se tukli za fabriku stakla. Mi smo polako ali sigurno kroz sve procese privatizacije uspeli da uništimo nešto što nam je vredno", rekao je predsednik Srbije.

"Zato sada sa našim švajcarskim i slovenačkim partnerima pokušavamo da podižemo iz pepela fabriku", istakao je on.

"Jedna žena je 27 godina svog života uložila u rad u fabrici stakla. Mi ćemo pomoći oko cena energenata da budu na nižoj margini, to će doneti veće prihode i profitnu maržu", najavio je on.

"Ja volim i rakiju, ali ne razumem se u nju, ali vino češće pijem. A svaki od drugara vinara kada ih pitam odakle ti flaša, oni kažu iz Hrvatske. Kažu da je kod naše problem cena i kvalitet. Želim da se takmičim sa hrvatskim staklom", istakao je Vučić.

"Zamoliću ljude u Vladi kako da dodatno pomognemo srpskoj fabrici stakla, kako bi mogli da ulažu u opremu, da rade više i da proizvode najkvalitetnije proizvode za ceo region. Mi rakije i vina proizvedemo više od 100 miliona boca", dodao je.

"Nadam se da ću videti mnogo novih mladih radnika koji će moći ovde da rade. Iz Pomoravlja nam je otišlo mnogo naroda, a da bismo ih vratili moramo mnogo da radimo. Obećao sam puteve i most u ovom kraju, putevi do Grze 4,5 kilometara, pa zatim spajanje sa manastirom Sisevac. Škola u Drenovcu će se raditi i iznosiće oko 2 miliona evra, a za vas je najvažnije da uradimo petlju za spajanje sa industrijskom zonom", najavio je predsednik Srbije.

"Za mene je od presudnog značaja razvoj moderne Srbije i industrijalizacija. Vaider kompanija je dobar put. Vi ćete uvek imati našu pomoć. Sve ćemo uraditi što možemo da ova fabrika bude na ponos svima u Srbiji i Pomoravlju. Molim vas da zaposlite još deo ljudi iz Paraćina, a mi ćemo vam kroz subvencije to isplatiti", zaključio je.

"Veoma sam srećan što smo danas ovde u Paraćinu, ova fabrika je od strateškog značaja za našu zemlju i bilo je mnogo problema, ali verujem da ćemo uspeti. Za nekoliko dana kreću radovi u Grzi na putu za Sisevcu, renoviranje osnovne škole u Drenovcu, radićemo i petlju i mnogo toga, ali ovo je jedan temelj", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja medija.

Predsednika Srbije dočekali su u krugu fabrike vlasnik Srpske fabrike stakla Igor Lah i generalni direktor Vaider Grupe Kristijan Froba, nakon čega su održali sastanak.

Svečanom otvaranju prisustvovali su i ambasadorka Švajcarske An Lugon-Mulen, ambasador Slovenije Slobodan Šešum, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

O kompaniji

Međunarodna grupacija Vaider, čija je matična kompanija Vaider Group AG registrovana u Lucernu u Švajcarskoj, preuzela je Srpsku fabriku stakla u Paraćinu krajem 2022. godine.

SFS Paraćin, kako je navedeno na sajtu, ima za cilj da bude vodeći proizvođač stakla na Balkanu.

Grupacija Vaider ima ambiciozne planove rasta za evropsko tržište stakla i planira da u narednim godinama uloži više od 100 miliona evra u modernizaciju i proširenje svog poslovanja.

SFS je pokreno novu peć u 2024. godini, kapaciteta 270 tona staklene ambalaže dnevno, za koju je investicija bila vredna oko 50 miliona evra.

U fabrici u Paraćinu je, po završetku obimne investicije u novu peć, počela prva probna proizvodnja ambalažnog stakla u novoj peći, a proizvodi se plasiraju u Srbiji i na tržište Jugoistočne Evrope.

SFS je u novembru 2025. objavila da ulazi u novu fazu razvoja pod strateškim vođstvom Vaider Grupe.

Kompanija je istakla da nastavlja sveobuhvatan program modernizacije sa ciljem jačanja dugoročne konkurentnosti i stabilnosti proizvodnje.

Vaider Srpska fabrika stakla je, kako je navedeno, od svoje prve kaplje stakla iz nove peći proizvedene u maju 2024. godine ostvarila izuzetan tržišni napredak i za manje od godinu dana plasirala je proizvode kupcima u čak 20 zemalja u regionu i Evropi.

Fabrika u Paraćinu je svečano otvorena još davne 1908. godine.

Tri godine nakon osnivanja Beogradska zadruga je postala većinski akcionar Srpske fabrike stakla, a novi partner i poverilac odlučio je da proširi fabriku.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

