Imate staž u Austriji? PIO fond zakazao termine za direktne odgovore

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje organizuje posebne termine za direktne razgovore sa stručnjacima, gde se odgovori dobijaju odmah – bez čekanja i bez posrednika.

Interesovanje za takozvane „Međunarodne dane razgovora“ već je veliko, jer mnogi na ovaj način uspevaju da reše probleme koji su ranije trajali godinama.

Kada i gde se održavaju razgovori

Prema najavi PIO fonda, razgovori sa predstavnicima Austrije biće organizovani u sledećim terminima:

Novi Sad – 21. april 2026. godine Beograd – 22. april 2026. godine

Tokom ovih susreta građani će imati priliku da u direktnom kontaktu sa stručnjacima dobiju konkretne odgovore u vezi sa svojim slučajem.

Ko može da se prijavi

Ovi razgovori namenjeni su:

Građanima Srbije koji imaju radni staž u inostranstvu

Osobama koje su radile u dve ili više država

Stranim državljanima koji su radili u Srbiji

U praksi se često javljaju komplikacije oko priznavanja staža i ostvarivanja prava, pa su ovakvi susreti posebno značajni.

Šta možete da rešite

Tokom direktnih konsultacija moguće je dobiti informacije o:

Uslovima za ostvarivanje prava na penziju

Povezivanju radnog staža iz različitih država

Toku rešavanja predmeta

Isplati penzija i drugih davanja

Zahvaljujući prisustvu prevodilaca, komunikacija sa stranim institucijama biće znatno olakšana.

Kako da se prijavite

Zainteresovani građani treba unapred da se prijave, najčešće putem telefona, kako bi dobili tačan termin i izbegli gužve.

PIO fond obično objavljuje detalje oko dve nedelje unapred, pa se savetuje da prijavu obavite što pre zbog velikog interesovanja.

Zašto je ovo važno

Sve veći broj građana Srbije radi ili je radio u inostranstvu, zbog čega pitanja penzije postaju sve složenija. Upravo zato „Međunarodni dani razgovora“ predstavljaju retku priliku da se na jednom mestu dobiju jasni i konkretni odgovori, piše Kamatica.

Ako imate staž u Austriji ili nekoj drugoj zemlji, ovo može biti najbrži način da rešite dugogodišnje dileme i ubrzate ostvarivanje svojih prava.

