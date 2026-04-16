KURSNA LISTA

Srbija

Imate staž u Austriji? PIO fond zakazao termine za direktne odgovore

Građani Srbije koji su radili u inostranstvu sada imaju priliku da brzo i bez komplikacija reše pitanja u vezi sa penzijom.

Autor:  Nina Stojanović
16.04.2026.09:25
0
Foto: Pixabay
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
Prethodna vest
Marko Đoković
Sledeća vest

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje organizuje posebne termine za direktne razgovore sa stručnjacima, gde se odgovori dobijaju odmah – bez čekanja i bez posrednika.

Interesovanje za takozvane „Međunarodne dane razgovora“ već je veliko, jer mnogi na ovaj način uspevaju da reše probleme koji su ranije trajali godinama.

Kada i gde se održavaju razgovori

Prema najavi PIO fonda, razgovori sa predstavnicima Austrije biće organizovani u sledećim terminima:

  1. Novi Sad – 21. april 2026. godine
  2. Beograd – 22. april 2026. godine

Tokom ovih susreta građani će imati priliku da u direktnom kontaktu sa stručnjacima dobiju konkretne odgovore u vezi sa svojim slučajem.

Ko može da se prijavi

Ovi razgovori namenjeni su:

  • Građanima Srbije koji imaju radni staž u inostranstvu
  • Osobama koje su radile u dve ili više država
  • Stranim državljanima koji su radili u Srbiji

U praksi se često javljaju komplikacije oko priznavanja staža i ostvarivanja prava, pa su ovakvi susreti posebno značajni.

Šta možete da rešite

Tokom direktnih konsultacija moguće je dobiti informacije o:

  • Uslovima za ostvarivanje prava na penziju
  • Povezivanju radnog staža iz različitih država
  • Toku rešavanja predmeta
  • Isplati penzija i drugih davanja

Zahvaljujući prisustvu prevodilaca, komunikacija sa stranim institucijama biće znatno olakšana.

Kako da se prijavite

Zainteresovani građani treba unapred da se prijave, najčešće putem telefona, kako bi dobili tačan termin i izbegli gužve.

PIO fond obično objavljuje detalje oko dve nedelje unapred, pa se savetuje da prijavu obavite što pre zbog velikog interesovanja.

Zašto je ovo važno

Sve veći broj građana Srbije radi ili je radio u inostranstvu, zbog čega pitanja penzije postaju sve složenija. Upravo zato „Međunarodni dani razgovora“ predstavljaju retku priliku da se na jednom mestu dobiju jasni i konkretni odgovori, piše Kamatica.

Ako imate staž u Austriji ili nekoj drugoj zemlji, ovo može biti najbrži način da rešite dugogodišnje dileme i ubrzate ostvarivanje svojih prava.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
inostranstvo pio fond penzioneri

Komentari (0)

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 99,23 99,53 99,83
CAD CAD 72,04 72,25 72,47
AUD AUD 70,82 71,04 71,25
GBP GBP 134,65 135,05 135,46
CHF CHF 126,99 127,37 127,75

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.461,00 €
ETH ETH 1.997,30 €
LTC LTC 46,82 €
DOT DOT 1,01 €
BCH BCH 375,04 €
LINK LINK 7,87 €
BNB BNB 528,87 €
XMR XMR 289,54 €
Powered by CoinGecko API