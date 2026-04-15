Nove mere za trgovce - kazne idu i preko milion evra, uvode se stroža pravila

Skupštinski Odbor za evropske integracije podržao je predloge tri važna zakona u oblasti trgovine, kojima se domaće zakonodavstvo usklađuje sa pravilima Evropska unija.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug15.04.2026.11:05
Foto: Ministarstvo finansija
Reč je o Predlogu zakona o trgovačkim praksama, izmenama Zakona o trgovini i novom Zakonu o zaštiti potrošača, koji donose značajne promene za tržište i poslovanje.

Kazne i do milion evra za nepoštenu praksu

Predlog zakona o trgovačkim praksama uvodi strože mere protiv nepoštenog poslovanja.

„Ono što je novina jeste da imamo saradnika u postupku koji ima odlučujuće dokaze na osnovu kojih Komisija uspeva da reši predmet i da donese adekvatno rešenje i meru. Za njega je predviđena novčana nagrada od pet odsto od izrečene mere“, rekla je Dokić.

Ona je istakla da je postupak transparentan i da postoji obaveza izveštavanja:

„Takođe, imamo meru zaštite od nepoštene prakse, to su novčani iznosi, a kazne, u zavisnosti od prometa, mogu da se kreću i do milion i više evra, što ima odvraćajući efekat“, rekla je Dokić.

Komisija može da naloži usklađivanje poslovanja i uklanjanje nepoštene prakse, ne samo u pojedinačnim slučajevima, već u svim ugovorima gde se ona pojavljuje.

Nova pravila za poljoprivredne proizvode

Izmenama Zakona o trgovini uvodi se elektronski registar otkupnih mesta, što bi trebalo da poveća transparentnost.

„Tržišna inspekcija vodi evidenciju otkupnih mesta, ali je u praksi prepoznata potreba za većom transparentnošću postupka otkupa poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja, kao i uspostavljanjem centralizovane elektronske baze podataka. Nepostojanje jedinstvenog registra otežava sistematično praćenje aktivnih otkupljivača, planiranje inspekcijskog nadzora, kao i procenu obima tržišta poljoprivrednih proizvoda u sivoj zoni“, rekao je Rakić.

Planirano je i uvođenje jedinstvenog šifarnika proizvoda.

„Različiti sistemi mogu istu robu prepoznati pod različitim nazivima ili internim šiframa, što usporava razmenu podataka i povećava rizik od greške. Uvođenjem šifarnika artikala i jednokratnim unosom podataka u artiklu koji se koriste kroz sve faze prometa, omogućava se efikasniji i operativniji rad informacionih sistema, kao i brža i pouzdanija inspekcijska kontrola, jer svaki artikal dobija jedinstveni digitalni identitet“, naveo je Rakić.

Veća zaštita potrošača i nova pravila za online kupovinu

Novi Zakon o zaštiti potrošača donosi dodatne obaveze trgovcima, posebno u digitalnom okruženju.

„Postojeće zakonodavno rešenje ne može da da odgovore na izazove koji su povezani sa razvojem tehnologije, iz tog razloga imali smo i obavezu da se uskladimo sa tri direktive EU koje su direktno uvezane za prodaju robe, isporuku digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, i potencijalno određivanje prava i obaveza“, rekla je ona.

Jedna od važnih novina odnosi se na kvalitet robe:

„U ovoj direktivi prvi put imamo subjektivne kriterijume koji moraju da budu zadovoljeni da bi se roba smatrala saobraznom, a to znači da mora da odgovara opisu, vrsti, količini, kvalitetu i da postoje ugovorena obeležja da odgovara dogovorenim svrhama“, navela je Petrović.

Takođe, uvode se stroža pravila za online prodaju i zabrane prodaje određenih proizvoda maloletnicima.

Čeka se konačno odobrenje iz Brisela

Predsednica Odbora Elvira Kovač navela je da su dva zakona već dobila podršku Evropska komisija, dok se za treći još čeka odluka.

„Za dve direktive imamo odobrenje EK, ali za treću još uvek nije stiglo. Informacije od Ministarstva za evropske integracije su da se to čeka, a od toga zavisi da li će ovaj predlog zakona ići na dnevni red. Očekujemo da će mišljenje najverovatnije stići ovih dana“, rekla je Kovač.

Povezane vesti

Evropa na ivici krize - EU se suočava sa nestašicom goriva za avione
Foto: Shutterstock

Evropa na ivici krize - EU se suočava sa nestašicom goriva za avione

18:47 | 0
Kriza u EU zbog cena energenata - račun veći za 22 milijarde evra 
Foto: Shutterstock | Foto: Nicolas Economou / Shutterstock.com

Kriza u EU zbog cena energenata - račun veći za 22 milijarde evra 

15:46 | 0
EU poklanja 40.000 karata - mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom
Foto:Shutterstock

EU poklanja 40.000 karata - mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom

11:25 | 0
Stanovi sve skuplji, kirije ne zaostaju - cene u EU otišle skoro 60 odsto
Foto: Shutterstock

Stanovi sve skuplji, kirije ne zaostaju - cene u EU otišle skoro 60 odsto

19:57 | 0
"Reagovati dok još ima prostora" - Evropska unija strahuje od prelivanja energetske krize na privredu
Foto:Shutterstock

"Reagovati dok još ima prostora" - Evropska unija strahuje od prelivanja energetske krize na privredu

13:09 | 0
Komentari (0)

Potrošač

Dobra vest za kupce - jagode pojeftinile, stiže i jeftiniji mladi krompir
Foto: BalkansCat/Shutterstock

Dobra vest za kupce - jagode pojeftinile, stiže i jeftiniji mladi krompir

11:22 Potrošač
Deluje sveže, a nije - trikovi proizvođača mlevenog mesa koje kupci ne vide
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Deluje sveže, a nije - trikovi proizvođača mlevenog mesa koje kupci ne vide

08:17 Potrošač
Nema slanine bez mesa - nova pravila na tržištu hrane
Foto: Shutterstock

Nema slanine bez mesa - nova pravila na tržištu hrane

18:55 Potrošač
Šok u prehrambenoj industriji - poznati proizvođač pavlake bankrotirao 
Profimedia

Šok u prehrambenoj industriji - poznati proizvođač pavlake bankrotirao 

08:46 Potrošač
Ormuski moreuz na korak do zatvaranja - Iran upozorava "Uživajte u trenutnim cenama na pumpama" 
FOTO: Pixabay

Ormuski moreuz na korak do zatvaranja - Iran upozorava "Uživajte u trenutnim cenama na pumpama" 

13:25 Potrošač
Novi pravilnik za struju i grejanje - ko sve ima pravo na popust i do 60 odsto
FOTO: Pixabay

Novi pravilnik za struju i grejanje - ko sve ima pravo na popust i do 60 odsto

19:45 Potrošač
Zlatna jagoda donosi ozbiljnu zaradu
Pexels

Zlatna jagoda donosi ozbiljnu zaradu

19:00 Potrošač
Ozbiljne prevare pri prodaji polovnih automobila kako se zaštititi i izbeći najskuplje greške
Foto: Bogdan Vacarciuc / Shutterstock.com

Ozbiljne prevare pri prodaji polovnih automobila kako se zaštititi i izbeći najskuplje greške

14:30 Potrošač
Od 400 do 6.000 dinara - ogromne razlike u cenama ribe pred Vaskrs
Foto: Freepik

Od 400 do 6.000 dinara - ogromne razlike u cenama ribe pred Vaskrs

10:27 Potrošač
Cene pečenja po gradovima Srbije - potražnja ogromna 
Alo

Cene pečenja po gradovima Srbije - potražnja ogromna 

20:04 Potrošač

