Kada ljudi govore o učenju, najčešće pomisle na učionicu, predavanje ili knjigu. Ali postoji i drugačija vrsta učenja, ona koja se dešava dok rešavate problem, sarađujete sa timom, donosite odluke i radite u okruženju u kome svaki dan donosi novi izazov.

Upravo takvu motivaciju kroz lični razvoj, otkrivaju prijave za Ekspo Plejmejkere. Mnogi kandidati ne vide volontiranje samo kao priliku da budu deo velikog događaja, već kao priliku da uče u realnom okruženju, stiču praksu kao uvod za buduću karijeru. Žele da budu u blizini iskusnih profesionalaca, da razumeju kako funkcioniše organizacija jedne svetske manifestacije i da steknu iskustvo koje se ne može dobiti iz udžbenika. Jedna od kandidatkinja piše da je najviše motiviše da bude u dinamičnom okruženju i saradnja sa ljudima iz različitih kultura, jer upravo u tome vidi priliku za lični i profesionalni razvoj. Drugi kandidat navodi da Ekspo vidi kao priliku da testira sopstvene granice i funkcioniše u visoko zahtevnom okruženju, gde se od svakog člana tima očekuju odgovornost, snalažljivost i posvećenost. Ima i onih koji ističu da ih privlači da sagledaju kako izgleda organizacija jednog velikog sistema, mesta gde se spajaju tehnologija, logistika, kultura i kreativne industrije i gde svaki segment mora da funkcioniše precizno da bi milioni posetilaca imali besprekorno iskustva.

Za mnoge je upravo to najveća vrednost Ekspa. Ne samo biti deo velikog događaja, već videti kako takav sistem funkcioniše iznutra. Dati svoj dobrovoljni doprinos rame uz rame sa ljudima koji stoje iza njegove organizacije, posmatrati kako se donose odluke, kako se koordiniraju timovi i kako se rešavaju izazovi u realnom vremenu. Takva iskustva teško je simulirati. Ona se stiču samo onda kada ste deo tima. Zato najbolje učionice ponekad nemaju zidove. Ponekad imaju više od dvadeset hiljada Plejmejkera, desetine različitih timova i 48 volonterskih pozicija, od kojih svaka nudi priliku da se uči kroz volontiranje, preuzme odgovornost i stekne iskustvo koje ostaje i nakon što se Ekspo završi.

Volonterska platforma dostupna je na adresi https://join.volunteer.expobelgrade2027.org/, kao i preko zvaničnog sajta i društvenih mreža Ekspo 2027. Prijave su otvorene za sve zainteresovane punoletne građane iz Srbije i inostranstva, kao i za one koji će do 15. aprila 2027. godine imati navršenih 18 godina. Za dodatne informacije dostupan je kontakt centar Ekspa 2027 Beograd na broj 011 2027 555. Sve informacije o programu Ekspo Plejmejkeri dostupne su i putem Instagram i TikTok naloga Expo Playmakers, kao i putem imejl adrese playmakers@expobelgrade2027.org.

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