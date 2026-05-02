Svi koji planiraju da putuju u Italiju ili iz nje tokom maja treba da budu posebno oprezni. Italijanske vlasti i turističke agencije upozoravaju da će ponedeljak, 11. maja 2026. biti jedan od najtežih dana za vazdušni saobraćaj u zemlji ove godine. Tog dana očekuje se masovni štrajk koji će zahvatiti više sektora vazdušnog saobraćaja.



Štrajkovaće kontrolori letenja, osoblje aerodroma, službe bezbednosti, kao i kompanije za utovar i istovar prtljaga. Posebno će biti pogođeni letovi kompanije easyJet, čiji će piloti i kabinsko osoblje štrajkovati od 10 do 18 časova. Najveći problemi očekuju se na aerodromima u Rimu, Napulju, Kaljariju i Palermu, gde bi moglo doći do brojnih kašnjenja i otkazivanja letova.



Saveti putnicima



Britanska influenserka i vlasnica agencije Kejt Doneli upozorila je na društvenim mrežama da će taj dan biti izuzetno zahtevan za turiste.



Savetovala je svima da redovno proveravaju status svojih letova, uključe obaveštenja na aplikacijama avio-kompanija i pripreme se na moguće promene u poslednjem trenutku.



Drugi datum



Dodatne komplikacije očekuju se i u petak, 29. maja, kada je najavljen opšti štrajk koji će zahvatiti gotovo ceo javni sektor, uključujući železnicu i autobuski saobraćaj, piše Blic.



Stručnjaci preporučuju da putnici koji imaju rezervacije za maj što pre provere svoje letove i informišu se o pravima na povraćaj novca ili alternativni prevoz u slučaju otkazivanja. Ovo je samo nastavak talasa štrajkova koji već duže vreme potresa italijanski saobraćajni sektor.



