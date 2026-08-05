Tramp je poručio da su energetski giganti "zaradili previše novca" zahvaljujući visokim cenama nafte tokom rata s Iranom.



Trampove izjave usledile su nakon što je cena nafte Brent, međunarodnog referentnog standarda, u ponedeljak pala za više od četiri odsto na oko 84 dolara po barelu, usled nade u diplomatski napredak ka okončanju sukoba.

U Americi visoke cene goriva

Ipak, cene nafte i dalje su znatno više nego pre rata, dok cena benzina u SAD premašuje četiri dolara po galonu, u odnosu na oko tri dolara pre početka sukoba.



Prema nedavnoj anketi CBS Newsa, otprilike polovina Amerikanaca smatra da im visoke cene goriva uzrokuju finansijske poteškoće. Oko osam od deset ispitanika ocenilo je da Trampova administracija ne posvećuje dovoljno pažnje snižavanju potrošačkih cena.

Tramp kritikovao naftne gigante

Tramp je u ponedeljak rekao da će cene nafte "drastično pasti" kada se sukob s Iranom završi. Posebno je kritikovao kompanije Chevron i ExxonMobil zbog ostvarivanja velikih profita zahvaljujući rastu cena nafte, koje su naglo porasle jer je rat gotovo zaustavio protok sirove nafte kroz Ormuski moreuz.



"Ali zaradili su previše novca, previše novca. Chevron, previše novca. Exxon Mobil, takođe. Previše novca", rekao je Tramp tokom potpisivanja izvršne uredbe.



Predsednik je pozvao naftne kompanije da učine više kako bi pomogle potrošačima.



"Kada vidite kompaniju koja je zaradila 12 puta više nego prethodne godine, deo toga treba vratiti građanima i moraju da snize maloprodajne cene, cene za potrošače. Reći ću to glasno i jasno: nisam zadovoljan", rekao je Tramp.

Tramp kritikovao naftne gigante

Tramp je u ponedeljak rekao da će cene nafte "drastično pasti" kada se sukob s Iranom završi. Posebno je kritikovao kompanije Chevron i ExxonMobil zbog ostvarivanja velikih profita zahvaljujući rastu cena nafte, koje su naglo porasle jer je rat gotovo zaustavio protok sirove nafte kroz Ormuski moreuz.



"Ali zaradili su previše novca, previše novca. Chevron, previše novca. Exxon Mobil, takođe. Previše novca", rekao je Tramp tokom potpisivanja izvršne uredbe.



Predsednik je pozvao naftne kompanije da učine više kako bi pomogle potrošačima.



"Kada vidite kompaniju koja je zaradila 12 puta više nego prethodne godine, deo toga treba vratiti građanima i moraju da snize maloprodajne cene, cene za potrošače. Reći ću to glasno i jasno: nisam zadovoljan", rekao je Tramp.

"Bez genijalnosti Trampove administracije naftna industrija bi bila mrtva"

Trampov prethodnik u Beloj kući, Džo Bajden, takođe je kritikovao naftne kompanije zbog velikih profita u vreme snažnog rasta inflacije tokom svog mandata.



Ranije u ponedeljak Tramp je u intervjuu za Fox News dodatno kritikovao izvršnog direktora Chevrona Majka Virta. U objavi na društvenim mrežama optužio ga je da nije odao priznanje njegovoj administraciji za pomoć energetskom sektoru.



"Jedino što je zgodno zaboravio da spomene jeste da bi bez genijalnosti, dalekovidnosti, snage i stabilnosti Trampove administracije naftna industrija, pa čak i naša država, bile mrtve!", napisao je Tramp, prenosi B92.



Tramp je takođe rekao da Chevron ostvaruje korist zahvaljujući poslovanju u Venecueli. Izvršni direktori kompanije ranije su izjavili da povećani uvoz sirove nafte iz Venecuele pomaže u obuzdavanju rasta cena goriva u SAD.

Naftne kompanije ne određuju cene

Naftne kompanije, međutim, ne određuju direktno cene goriva u SAD. Prema podacima američke Uprave za energetske informacije (EIA), cena sirove nafte čini oko 51 posto ukupne cene jednog galona benzina, što je najveći pojedinačni faktor koji određuje cene na benzinskim pumpama.



Troškovi marketinga i distribucije, koji uključuju transport goriva do benzinskih stanica i operativne troškove trgovaca, čine dodatnih 11 posto cene goriva. Rafinisanje sirove nafte, odnosno proces njene prerade u različite derivate, učestvuje sa oko 20 posto u konačnoj ceni goriva.



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