Trenutne analize tržišta i ponude na platformama za rezervaciju smeštaja pokazuju da su cene usluga i noćenja blago porasle u odnosu na prethodne godine, ali je letnji odmor u ovom gradu i dalje znatno ekonomski isplativiji nego u susednim destinacijama.

radnici i ugostitelji željno iščekuju glavnu sezonu, a detaljni proračuni pokazuju da dnevni budžet potreban za letnji odmor u Neumu nudi mogućnost prijatnog odmora bez preteranog opterećenja kućnog budžeta.

Za osnovne troškove, koji uključuju smeštaj, hranu i osnovne potrebe van pansiona, dve osobe tokom špica sezone moraju u proseku da izdvoje između 80 i 140 evra dnevno.

Kada se ovi iznosi projektuju za nedeljni aranžman, parovi bi trebalo da planiraju budžet u rasponu od približno 560 do 980 evra.

Konačni troškovi, naravno, prvenstveno zavise od individualnih potrošačkih navika turista, vrste restorana koje posećuju i standarda odabranog apartmana ili hotelskog prostora.

Cena smeštaja

Ponuda smeštaja varira u zavisnosti od udaljenosti od morske obale, pa tako apartmani za dve osobe u glavnoj sezoni obično koštaju između 50 i 70 evra po noćenju. Za skromnije i manje zahtevne goste moguće je pronaći smeštajne jedinice već od 35 do 45 evra, dok luksuzniji objekti smešteni u prvom redu do mora ili oni sa panoramskim pogledom dostižu cene od 150 evra i više po noćenju.

Porodice sa decom imaju malo drugačije finansijske proračune, kako piše portal Sarajevo.ba.

"Porodice koje traže smeštaj za tri ili četiri osobe trebalo bi da očekuju da će potrošiti oko 140 do 235 KM (oko 70 do 120 evra) po noćenju, u zavisnosti od lokacije, sadržaja i udaljenosti od plaže".

Stabilne cene namirnica u prodavnicama i ugostiteljska ponuda

Vanpansionska potrošnja i cene u neumskim kafićima i restoranima drže stabilnu distancu u odnosu na skupu hrvatsku obalu, što pozicionira Neum kao veoma konkurentnu destinaciju.

Morate da probate njihove ćevape

Jutarnja kafa u većini ugostiteljskih objekata može se popiti za jedan do 2,5 evra, dok se cena popularne pice obično kreće od šest do 10 evra. Za tradicionalnu porciju ćevapa, posetioci moraju da izdvoje između pet i osam evra, dok se bogatiji riblji specijaliteti i jela od morskih plodova, u zavisnosti od ekskluzivnosti restorana, naplaćuju od 10 do 25 evra po obroku.

Za parove koji se odluče za večernji izlazak, kompletna večera za dvoje, uključujući hranu i piće, u prosečnom neumskom restoranu obično košta između 20 i 40 evra. Dodatna prednost za turiste koji praktikuju samostalno spremanje hrane je činjenica da su cene osnovnih namirnica na lokalnim pijacama i u prodavnicama ostale na nivou onih u ostatku Bosne i Hercegovine. Ovo omogućava značajne uštede svima koji ne žele svakodnevno da ručaju u ugostiteljskim objektima.

Značajna stavka u budžetu gostiju koji dolaze automobilom je cena parkinga, koja u proseku košta između pet i sedam evra za dnevnu kartu. Mnoge kompanije za iznajmljivanje i hoteli u Neumu prepoznali su potrebe vozača i nude besplatan parking kao deo cene smeštaja.

Prema procenama turističkih stručnjaka, upravo ova pogodnost obezbeđuje značajne uštede tokom višednevnog odmora, eliminišući jedan od skrivenih i često nepredviđenih troškova letovanja na Jadranu.

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