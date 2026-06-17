Dobra vest za srpske turiste - mnogi su plaćali velike iznose, a sada je besplatno

Ministarstvo kulture Grčke najavilo je novu letnju inicijativu koja donosi čak 190 besplatnih nastupa uživo na 94 arheološka nalazišta i muzeja širom zemlje.
Cilj projekta je da se umetnost i kulturni program približe posetiocima i turistima, ali i da se ožive najvažnije istorijske lokacije Grčke kroz savremene performanse, piše Telegraf Biznis.
Umetnost na mestima gde je nastala civilizacija
U okviru ove inicijative, posetioci će tokom leta moći besplatno da uživaju u koncertima, pozorišnim predstavama i drugim umetničkim programima na jedinstvenim lokacijama.
Program obuhvata:
- antičke hramove
- drevna grčka pozorišta
- arheološka nalazišta
- nacionalne i lokalne muzeje
Poseban fokus stavljen je na decentralizaciju kulturnih događaja, pa će programi biti organizovani ne samo u Atini, već i širom cele Grčke – uključujući i manje poznate istorijske lokalitete.
Besplatni događaji, ali ne i besplatan ulaz
Iako su svi nastupi u okviru ovog programa besplatni, redovan ulaz na arheološka nalazišta i muzeje i dalje se naplaćuje tokom ostatka godine.
Prema zvaničnom cenovniku grčkog Ministarstva kulture, lokaliteti su podeljeni u pet kategorija:
- A kategorija – 30 €: najvažniji lokaliteti poput Akropolja u Atini
- B kategorija – 20 €: veliki muzeji i nalazišta poput Delfa, Olimpije i Knososa
- C kategorija – 15 €: regionalni muzeji i srednji arheološki parkovi
- D kategorija – 10 €: manji lokaliteti i tematski muzeji
- E kategorija – 5 €: manji, lokalni muzeji i „skriveni dragulji“
Ovakav sistem cena primenjuje se tokom cele godine, uz ukidanje ranijih sezonskih popusta.
Kada turisti mogu besplatno da posete lokalitete
Besplatan ulaz na ove lokacije moguć je samo u posebnim slučajevima:
- tokom određenih državnih praznika
- svake prve nedelje u mesecu (od novembra do marta)
Upravo zato ova letnja inicijativa dodatno dobija na značaju za turiste koji planiraju posetu Grčkoj.
Grčka spaja turizam, kulturu i istoriju
Ovaj program predstavlja pokušaj Grčke da dodatno unapredi kulturni turizam i učini istorijske lokalitete živim prostorima umetnosti, a ne samo turističkim atrakcijama.
Za posetioce, to znači jedinstvenu priliku da dožive umetničke nastupe na mestima gde je nastajala evropska civilizacija – i to bez dodatnih troškova za sam program.
Letnja sezona koja menja iskustvo putovanja
Grčka time dodatno učvršćuje svoju poziciju jedne od najatraktivnijih kulturno-turističkih destinacija u Evropi, nudeći kombinaciju istorije, umetnosti i pristupačnosti koja retko gde postoji u ovakvom obimu.
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