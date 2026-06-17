"Usaglasili smo i potpisali ugovor između akcionara, između Vlade Srbije i MOL grupe, o upravljanju Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako se Gaspromnjeft i MOL dogovore o kupoprodaji. Juče je NIS dobio i kratko produženje licence za operativni rad do 1. jula, za koliko je i MOL dobio produžetak licence za pregovore. Kompanija je i dalje izložena regulatornim, finansijskim i operativnim rizicima i moramo da nastavimo da radimo na tome da se Naftna industrija Srbije što pre skine sa liste sankcija američkog OFAK-a", rekla je Đedović Handanović, prenosi Tanjug.



Ona je podsetila da država i dalje sprovodi mere kako bi se obezbedila puna snabdevenost tržišta.



"NIS sada ima rekordne količine sirove nafte, oko 350.000 tona je osigurano do 1. jula, u skladištima i u luci u Omišlju. Mere države i zalihe koje je NIS napravio tokom važenja operativne licence pozitivne su za održavanje snabdevenosti, ali je neophodno da nastavimo da radimo na dugoročnom rešenju koje će vratiti predvidivost i stabilnost poslovanju NIS-a", rekla je ona.



Sastanku su prisustvovali su zamenik predsednika Odbora direktora Naftne industrije Srbije Dragutin Matanović i članovi Irena Vujović, Milan Đurić, Dejan Radenković, Dragan Bračika, član odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i Zoran Grujičić i predsednik Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem.



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