Iako se nalazi na izuzetno atraktivnoj lokaciji između Đenove i Činkve Tere, mali gradić Monelja u Italiji oduševljava svojim mirom i autentičnim ligurskim iskustvom.

Prema poslednjim zvaničnim podacima Italijanskog nacionalnog instituta za statistiku (ISTAT), Rim, Milano, Venecija, Firenca i Rimini beleže najveći broj noćenja turista u Italiji. Ali ovog puta vas vodimo u Monelju.

Iako se nalazi na izuzetno atraktivnoj lokaciji između Đenove i Činkve Tere, na severozapadu Italije, tačnije na Rivijeri di Levante, ostao je jedan od onih retkih primorskih gradova koji uspeva da izbegne masovni turizam. Pored toga, deo je prestižnog udruženja „I Borghi più belli d'Italia“, koje okuplja najlepša sela u Italiji i potvrđuje njegovu autentičnost i očuvani istorijski karakter.

Smeštena u slikovitom zalivu okruženom dva rta, Punta Monelja i Punta Rospo, Monelja ostavlja utisak mesta gde se more i planine susreću u gotovo savršenoj harmoniji.

Upravo taj prirodni ambijent čini je jednim od najlepših, ali i najudobnijih kutaka ligurske obale. Sa samo oko 3.000 stanovnika, može se pohvaliti mirnijim ritmom i autentičnijim ligurskim iskustvom, koje je sve teže pronaći u susednim svetski poznatim destinacijama kao što su Portofino ili Činkve Tere.

Monelja ima plažu sa finim peskom dugu oko jedan kilometar, idealnu za porodice sa decom.

Delimično je zaštićen od talasa prirodnim stenovitim formacijama koje su udaljene oko 100 metara od obale, pa je more u zalivu prilično mirno, a njegovu čistoću potvrdila je Plava zastava, međunarodna nagrada za kvalitet mora i uređenost obale.

Brda oko Monelje prekrivena su maslinjacima, mediteranskim biljem i citrusima, što dodatno ističe tipičan ligurski pejzaž u kome se smenjuju plavetnilo mora i zelenilo brda. Ovaj italijanski grad je poznat i po maslinovom ulju, koje se može probati na tradicionalnom uskršnjem vašaru, kao i po fokači, tradicionalnoj, ravnoj italijanskoj lepinji od kvasnog testa koja se smatra pretečom moderne pice.

Stari grad Monelje čine uske kamene ulice, nazvane karuđi, koje se vijugaju između šarenih kuća i vode do malih i šarmantnih trgova. Gradske uličice su pune jedinstvenih prodavnica, kafića i restorana sa lokalnim delikatesima, a šetnja priobalnom promenadom je posebno lepa uveče, kada možete uživati u magičnim zalascima sunca nad morem.

Iako nije preterano velika, Moneljija ima veoma bogato istorijsko nasleđe. Crkva Santa Kroče, koja se u izvorima pominje još 1130. godine, dobila je svoj sadašnji barokni izgled 1725. godine, a njenu unutrašnjost krase dela lokalnog slikara Luke Kambijazea i impresivan vizantijski krst. Crkva San Đorđa, izgrađena 1396. godine, čuva ne samo vredna umetnička dela, već i franjevački klaustar iz 15. veka.

U gradu se nalaze i Oratorijum Disciplinanti iz 10. veka sa očuvanim freskama biblijskih motiva, ostaci zamka Monleone iz 12. veka, izgrađenog za odbranu od piratskih napada, i kula Vilafranka, koja takođe svedoči o vekovnom strateškom značaju ovog dela italijanske obale. Kao što smo već rekli, posebna vrednost Monelje je njena priroda.

Njen podvodni svet bogat je murinama, jeguljama, hobotnicama, morskim zvezdama i gorgonijama, a obala je povezana sa brdima i šumama mrežom odlično održavanih staza, što vam omogućava da za veoma kratko vreme pređete iz morskog pejzaža u mir i hlad mediteranske unutrašnjosti.

Zahvaljujući svojoj lokaciji, Monelja takođe može biti odlična polazna tačka za izlete. Vozom dođite do Levanta, sela Činkve Tere, La Specije ili čak Đenove, koja je udaljena samo 30 minuta vožnje od ovog grada, piše Putni kofer.

Sve u svemu, Monelja je upravo ono što mnogi traže, ali retko pronalaze na italijanskoj obali: mesto koje spaja more, istoriju i prirodu, a istovremeno je dovoljno tiho da oseti pravi šarm Ligurije.

