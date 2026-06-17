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Finansije i Berza

Na listi dobitnika Metalac iz Gornjeg Milanovca - promet na Beogradskoj berzi oko 11,96 miliona dinara

Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 11.962.517 dinara, a indeksi su zabeležili pad, navodi se u berzanskom izveštaju.

Autor:  Marija Bosiljčić
17.06.2026.15:14
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Na listi dobitnika Metalac iz Gornjeg Milanovca - promet na Beogradskoj berzi oko 11,96 miliona dinara
Foto: Vladimir Marković
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Indeks Belex15 je bio u minusu od 0,17 odsto, a Belexline je pao za 0,14 odsto.

Na listi dobitnika našao se samo Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca sa rastom cene akcija od 1,87 odsto i cenom akcija na kraju zatvaranja od 2.070 dinara.

Listu gubitnika predvodilo je preduzeće Jedinstvo iz Sevojna čije su akcije pale za 3,51 odsto i na zatvaranju vredele po 8.202 dinara.

Slede akcije osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje iz Beograda koje su bile u minusu od 1,2 odsto i na kraju trgovanje vredele po 1.897 dinara.

Poslednje na listi gubitnika našle su se akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda koje su pale za 0,05 odsto i vredele po 2.097 dinara.

Akcijama beogradske osiguravajuće kompanje Dunav osiguranje danas se najviše trgovalo uz promet od 1.700.151 dinara.

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Beogradska berza Indeksi promet berzanski izveštaj

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