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Srpkinja krenula iz Grčke, pa ostala bez pasoša i novca - putnici upozoravaju na sve češću prevaru

Putnici upozoravaju da se krađe najčešće dešavaju na ovim mestima.

 

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.17:56
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Srpkinja krenula iz Grčke, pa ostala bez pasoša i novca - putnici upozoravaju na sve češću prevaru
shutterstock
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Foto: Analisisgadgets/Shutterstock
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Odlazak na more za većinu ljudi znači početak odmora, opuštanje i bekstvo od svakodnevnih briga. Međutim, za jednu državljanku Srbije put ka Grčkoj pretvorio se u pravu noćnu moru kada je na graničnom prelazu između Grčke i Severne Makedonije otkrila da su joj nestali pasoš, mobilni telefon, novac i platne kartice, piše Mondo.

Neprijatna situacija dogodila se tokom povratka za Srbiju, a slučaj je izazvao veliku pažnju među turistima koji ovog leta putuju autobusom ka grčkim letovalištima.

Šok na granici: "Pasoša nije bilo"

Prema objavi njene kume u Viber grupi "Grčka info", žena je tog dana oko 14.30 časova krenula iz Dionisiosa ka Beogradu, ne sluteći da je tokom puta ostala bez najvažnijih ličnih stvari.

„Na grčkoj granici utvrdila je da joj je ukraden pasoš, telefon, verovatno i kartice i novac. Da li je neko iz grupe bio u tom prevozu? Svaka informacija je dobrodošla“, navodi se u poruci koja je ubrzo privukla pažnju velikog broja članova grupe.

Putnici tvrde: Ovo nije usamljen slučaj

Nakon objave javili su se i drugi putnici sa sličnim iskustvima.

Jedna korisnica opisala je situaciju koja se dogodila njenoj svekrvi tokom putovanja za Grčku.

"Muškarac je sve vreme stajao sa putnicima i pretvarao se da čeka autobus kao i svi ostali. U trenutku kada su ljudi predavali prtljag, iskoristio je gužvu i ukrao novčanik. Novac je zadržao, a novčanik kasnije bacio među sedišta autobusa", navela je ona.

Prema njenim rečima, krađa se dogodila još pre dve godine, ali se slični slučajevi i dalje ponavljaju.

Gde se krađe najčešće dešavaju?

Prema iskustvima putnika, najrizičnija mesta nisu samo granični prelazi.

Lopovi najčešće koriste:

  • autobuske terminale pre polaska

  • mesta za predaju prtljaga

  • pauze na benzinskim pumpama i odmorištima

  • trenutke velike gužve i nepažnje putnika

Posebno se izdvajaju veći polasci turističkih autobusa, kada veliki broj ljudi istovremeno predaje kofere i traži svoje mesto u autobusu.

Zašto su turisti laka meta?

Mnogi putnici u tim trenucima razmišljaju o odmoru, smeštaju i moru koje ih čeka, pa često ne obraćaju dovoljno pažnje na lične stvari.

Upravo to koriste lopovi.

Prema upozorenjima putnika, danas mete nisu samo mlađe osobe koje prvi put putuju u inostranstvo. Na udaru se nalaze porodice, stariji građani, pa čak i veoma iskusni putnici.

Dodatni problem predstavlja činjenica da se pojedinci lažno predstavljaju kao putnici i ne izazivaju sumnju dok čekaju polazak.

Šta uraditi ako primetite krađu?

Stručnjaci savetuju da odmah reagujete:

  • obavestite vozača autobusa

  • pozovite policiju

  • prijavite nestanak dokumenata

  • blokirajte platne kartice

  • sačuvajte svu dokumentaciju koja može pomoći u identifikaciji krađe

Brza reakcija može sprečiti dodatnu štetu, posebno kada su u pitanju kartice i lični dokumenti.

Kako da se zaštitite tokom putovanja?

Iskusni putnici izdvajaju nekoliko pravila koja mogu značajno smanjiti rizik:

  • torbu ili ranac uvek držite ispred sebe

  • pasoš, novac i kartice ne držite na jednom mestu

  • veće iznose gotovine rasporedite na više lokacija

  • ne ostavljajte torbe i telefone bez nadzora

  • ne ostavljajte vredne stvari u autobusu pre polaska

  • tokom pauza budite jednako oprezni kao i na terminalima

Mnogi koriste i skrivene torbice koje se nose ispod odeće, upravo zbog dodatne zaštite dokumenata i novca.

Jedna greška može pokvariti celo letovanje

Najveći problem kod ovakvih krađa nije samo finansijska šteta. Gubitak pasoša ili ličnih dokumenata u inostranstvu može pretvoriti odmor iz snova u višednevnu administrativnu borbu sa policijom, ambasadama i prevoznikom.

Zato putnici koji često putuju ka Grčkoj imaju jedno jednostavno pravilo - prema novčaniku, telefonu i pasošu ponašajte se kao da su vam sve vreme na oku.

Jer dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje da dugo planirani odmor počne potpuno drugačije nego što ste očekivali.

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Novac krađa Grčka pasoš

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