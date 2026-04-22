Više od milion srpskih turista koji svakog leta idu na odmor u Grčku ne treba da strepe od kilometarskih kolona i gužvi zbog EES, jer će posle Britanaca i za Srbe ta vrsta provere biti ukinuta u špicu turističke sezone, kaže za Kurir Biznis Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA).

Ova najava će i te kako obradovati mnogobrojne turiste iz Srbije, koji su, upravo zbog ogromnih gužvi na aerodromima i na graničnim prelazima zbog EES provera, razmišljali o tome da li da ove godine svoju omiljenu destinaciju za odmor zamene nekom drugom, piše Kurir.

Britanci oslobođeni EES

Podsetimo, grčka vlada je donela odluku da državljani Velike Britanije neće morati da prolaze biometrijsku kontrolu prilikom ulaska u zemlju u okviru primene novog evropskog EES (Entry/Exit System). Razlog za takav postupak leži u strahu od nesnosnih gužvi na granicama i aerodromima, a pošto je Grčku u 2025. godini posetilo 4,89 miliona britanskih turista, cilj ove mere je da se najbrojnijim gostima smanji vreme čekanja na ulazak u zemlju.

Aleksandar Seničić veruje da će Grci znati da cene što svake godine više od milion naših državljana letuje kod njih.

"Nadam se da se tokom letnje sezone EES sistem neće primenjivati ni na naše turiste. Ne verujem da će Grci doneti bilo kakvu zvaničnu odluku o suspenziji EES za građane Srbije, ali verujem da će iskoristiti preporuku Evropske komisije koja je svakoj članici odobrila da u određenom trenutku suspenduje EES. Siguran sam da će se u punoj sezoni u julu i avgustu Grci ponašati u skladu s tim preporukama i da će našim turistima kao i ranije pregledati samo pasoš", ističe Seničić.

Zalihe: Grčka ima goriva za dva meseca

A sudeći prema izjavama visokog rukovodioca u grčkom sektoru rafinerija, da ta zemlja ima zalihe goriva za dva meseca, srpski turisti koji putuju svojim vozilom mogli bi imati problema i s točenjem goriva na pumpama.

"Potpuno smo obezbeđeni dva meseca. Ako se plovidba u Ormuskom moreuzu ne obnovi, situacija će kasnije postati teža", rekao je za atinski list Katimerini visoki rukovodilac u sektoru rafinerije, povodom zabrinutosti na tržištu da li će Grčka biti u stanju da održi adekvatne zalihe goriva ako kriza u Persijskom zalivu potraje.

Bez odustajanja od puta

On očekuje da će i u određenim udarnim terminima, kad se stvori gužva na granici, Grci suspendovati EES već tokom juna meseca i da zbog toga srpski turisti ne treba da odustaju od svojih omiljenih destinacija u toj zemlji.

"Putnici ne treba da odustaju zbog toga. Grčka je sigurna destinacija, gde je letovanje najpovoljnije i siguran sam de će oni znati da cene brojnost srpskih turista, više od milion ih letuje tamo", kaže Seničić.

Kao što je već najavljeno, a što potvrđuju i iskustva putnika na granicama Grčke tokom prelaznog perioda koji traje do septembra 2026. godine, državama je omogućeno da prilagode primenu EES u zavisnosti od situacije na terenu. To znači da službenici na graničnim prelazima u slučaju velikih gužvi mogu privremeno ublažiti ili obustaviti EES proceduru, mogu preskočiti fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju i kontrolu obaviti samo pečatiranjem pasoša.

Ono što je posebno važno za sve koji putuju kolima jeste da postoji velika verovatnoća da će se sličan model primenjivati i na drumskim graničnim prelazima.

