Ova prestižna nagrada, koju dodeljuje jedan od najuticajnijih svetskih medija posvećenih putovanjima, predstavlja potvrdu onoga na šta brojni posetioci godinama ukazuju – Sarajevo nudi jedinstvenu kombinaciju bogate istorije, kulturne raznolikosti i autentične atmosfere koju je teško pronaći na drugim destinacijama.



U obrazloženju priznanja posebno su istaknuti viševekovna istorija grada, osmansko nasleđe, austrougarska arhitektura, kao i spoj istočnih i zapadnih uticaja koji Sarajevo čine jednim od najupečatljivijih gradova u Evropi.







Nagrada takođe ukazuje na složen, ali izuzetno snažan identitet grada koji je kroz istoriju prolazio kroz brojne izazove, a danas važi za jedno od najinteresantnijih kulturnih i turističkih odredišta na evropskom kontinentu.



Za putnike koji žele da otkriju mesta van klasičnih turističkih ruta i velikih evropskih prestonica, ovo priznanje dodatno potvrđuje da Sarajevo zaslužuje mesto na listi najpoželjnijih destinacija za putovanje, piše Klix.



Readers' Choice Awards zasniva se na glasovima miliona putnika iz celog sveta, a ne isključivo na ocenama stručnjaka, zbog čega se smatra jednim od najrelevantnijih i najcenjenijih priznanja u globalnoj turističkoj industriji.

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