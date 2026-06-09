Za jedno bezalkoholno piće potrebno izdvojiti gotovo četiri evra, dok cena ručka za dvoje bez problema može da premaši 75 evra.

Kafa 2,4 evra, sok gotovo 4 evra

U budvanskom restoranu "Zeleni gaj" espresso sa mlekom naplaćen je 2,40 evra, dok je Coca-Cola koštala 3,80 evra.



Ista cena od 3,80 evra zabeležena je i za Oranginu.



To znači da par koji poželi da popije dve kafe i dva gazirana soka može da ostavi više od 12 evra, bez uračunate napojnice.

Ručak za dvoje blizu 80 evra

Najveći račun među priloženima iznosi 78,70 evra i odnosi se na ručak u Budvi.



Na stolu su se našli:

- rižoto od morskih plodova – 16 evra



- pileći batak – 14,50 evra



- punjene lignje – 20,50 evra



- Karađorđeva šnicla – 18,50 evra

- šopska salata – 5,20 evra



- hleb – 1,60 evra



- americano kafa – 2,40 evra



Već samo glavna jela za dve osobe koštala su više od 50 evra.

Večera u Bečićima 77 evra

Sličan iznos zabeležen je i u jednom restoranu u Bečićima, gde je ukupan račun iznosio 77 evra.



Na računu su bili:



-koktel – 9 evra



- dva točena piva – 7,60 evra



- dva Bitter tonika – 6,40 evra



- dve porcije brancina – 36 evra



- pileći file sa četiri vrste sira – 12,50 evra



- slane palačinke – 5,50 evra



Samo dve porcije ribe koštale su 36 evra, odnosno 18 evra po osobi.

Koliko dnevno treba izdvojiti za hranu?

Na osnovu ovih računa može se napraviti okvirna računica za dve osobe u predsezoni:



Ukupno, za jedan dan proveden u restoranima i kafićima, dve osobe mogu da potroše oko 168 evra, i to bez uračunate napojnice, sladoleda, dodatnih pića ili večernjeg izlaska, piše Blic.

Predsezona (nije) jeftina

Iako se tradicionalno smatralo da su maj i početak juna period kada se na crnogorskom primorju može letovati znatno povoljnije nego tokom jula i avgusta, računi pokazuju da su cene u popularnim turističkim centrima već dostigle nivo koji mnoge podseća na vrhunac sezone.



Za porodice i parove koji planiraju letovanje u Crnoj Gori to znači da bi, pored troškova smeštaja i prevoza, trebalo pažljivo da planiraju i budžet za restorane i kafiće, jer upravo na toj stavci dnevni troškovi mogu najbrže da porastu.



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